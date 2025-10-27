Dépression saisonnière : quels sont les signes ?

L'ESSENTIEL La dépression saisonnière apparaît généralement en octobre. Les symptômes s'aggravent tout au long de l'hiver pour disparaître aux beaux jours.

Difficultés à se concentrer, fatigue chronique ou encore perte d'intérêt sont quelques uns des symptômes de ce trouble.

La luminothérapie est un traitement efficace contre la dépression saisonnière.

Lorsque les températures et la luminosité baissent avec l’arrivée de l’automne, votre moral sombre également ? Il peut s’agir d’une dépression saisonnière. On fait le point sur les symptômes qui montrent que cette baisse d'énergie n’est pas seulement un coup de blues passager.

Dépression saisonnière : les symptômes apparaissent généralement en octobre

La dépression saisonnière, aussi appelée trouble affectif saisonnier, touche entre 1 % et 10 % de la population selon les études, et surtout selon les régions. L’incidence est, en effet, plus forte dans les pays où les hivers sont longs et rudes.

"En général, les symptômes se développeront en octobre et s'aggraveront vers la fin de l'heure d'été, suivis d'un déclin plus drastique en novembre. Janvier et février ont tendance à être les mois où les symptômes de dépression sont les plus graves", précise l’établissement hospitalier américain Mayo Clinic sur son site internet.

Les symptômes qui doivent alerter sont :

des difficultés à se concentrer ;

une fatigue chronique : la perte d'énergie est présente presque tous les jours pendant les 5 mois de la saison froide ;

un sentiment d'inutilité ;

une perte d’intérêt pour les choses normalement appréciées comme les loisirs et les activités sociales préférées ;

se sentir constamment déprimé ou triste ;

les troubles du sommeil : cela peut être l'hypersomnie (dormir trop) ou l'insomnie (difficulté à s'endormir) ;

des pensées suicidaires ;

un changement de poids : cela concerne autant la prise de kilos que la perte de poids.

Mais surtout, ce qui permet de différencier la dépression saisonnière des autres troubles saisonniers est le modèle saisonnier et cyclique de ses symptômes.

Trouble affectif saisonnier : des traitements existent

Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide si vous souffrez d’une dépression saisonnière. "Il est important d’être conscient des variations de votre humeur tout au long de l’année et d’en parler à votre médecin ou à un psychiatre si celles-ci affectent votre vie quotidienne ou si vous avez des pensées suicidaires", prévient le Dr William Coreyel d’University of Iowa Carver College of Medicine sur le site du manuel MSD.

La cause exacte de la dépression saisonnière n’est pas bien connue. Toutefois, une des hypothèses la plus souvent avancée est que la quantité réduite de soleil perturbe la production de plusieurs hormones (comme la sérotonine et la mélatonine) et le cycle circadien. D’ailleurs, la luminothérapie se révèle efficace pour lutter contre ce trouble. "Chez de nombreuses personnes, le meilleur traitement du trouble affectif saisonnier est la photothérapie. Les psychiatres recommandent aux personnes souffrant de TAS de se placer à 30–60 cm d’un caisson lumineux pendant 30 minutes par jour. Ce traitement est généralement le plus efficace le matin, peu après le réveil, bien que cela puisse varier en fonction de la personne", explique l’expert. Faire de l’exercice peut aussi aider à lutter contre les symptômes dépressifs, surtout si l’activité physique a lieu à l’extérieur.

Dans les cas les plus graves, des antidépresseurs ou une thérapie cognitive-comportementale peuvent être aussi proposés aux patients.