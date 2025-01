Dépression saisonnière : voici comment la prévenir en modifiant vos habitudes d’exposition à la lumière

L'ESSENTIEL "Nous avons besoin de 30 à 120 minutes de lumière du jour par jour", selon un psychologue suédois.

Pour être le plus exposé possible à la lumière en hiver et éviter de souffrir d’une dépression saisonnière, ce dernier recommande de se promener tous les jours, même par temps nuageux.

Il conseille aussi de se tourner vers des lumières artificielles, qui peuvent "améliorer la vigilance et l'humeur".

En ce début d’année, les journées sont plus courtes et les nuits plus longues. En clair, la lumière naturelle baisse, ce qui peut provoquer une dépression saisonnière, c’est-à-dire une tristesse, une augmentation de l’envie de dormir, une perte d’envie et de motivation. Comment expliquer cela ? "Tout au long de notre histoire évolutive, les êtres humains ont naturellement passé beaucoup de temps à l'extérieur pour chercher de la nourriture, manger et effectuer des tâches à la lumière du jour", a expliqué Arne Lowden, professeur de psychologie à l’université de Stockholm (Suède) dans une publication de The Conversation.

La lumière favorise la production de mélatonine, l’hormone du sommeil

Pour rappel, la lumière favorise une apparition plus précoce de la mélatonine le soir, ce qui contribue à la somnolence et favorise une heure de coucher "normale". En cas de manque d’exposition à la lumière, l'heure du coucher est retardée et le sommeil est raccourci, ce qui rend les personnes encore plus somnolentes pendant cette saison sombre. Il est ainsi essentiel de "s'attaquer aux problèmes de rythme interne du corps, qui favorise la vigilance, l'humeur et la performance au travail, mais aussi la santé métabolique".

Comment optimiser son rapport à la lumière ?

Pour cela, le spécialiste donne quelques astuces. Dans un premier temps, ce dernier rappelle que "la lumière du jour est toujours dix fois plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous avons besoin de 30 à 120 minutes de lumière du jour par jour". Ainsi, il préconise de sortir tous les jours pour se promener, même par temps nuageux. Une autre bonne option : s'asseoir le plus près possible d'une fenêtre lorsque l’on est à l’intérieur. Arne Lowden conseille aussi de se procurer une lumière artificielle. "Elle est moins efficace que la lumière du jour, mais peut néanmoins améliorer la vigilance et l'humeur. Mettez des LED à large spectre dans les luminaires de votre maison et de votre bureau." Afin de favoriser l’apparition de la mélatonine, il convient d’éviter d’utiliser les écrans le soir, qui expose à des lumières fortes et rend l'endormissement plus difficile.