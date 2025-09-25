Dépression : l’analyse de votre sang pourrait préciser la gravité du trouble

L'ESSENTIEL La métabolomique, qui analyse les petites molécules (métabolites) présentes dans le sang, permettrait bientôt de diagnostiquer la dépression par une simple prise de sang.

Certains métabolites sont notamment liés à la sévérité des symptômes et à la réponse aux traitements.

Cette approche ouvre la voie à une psychiatrie plus personnalisée.

Et si un test sanguin permettait un jour de diagnostiquer la dépression ? C’est l’espoir porté par la métabolomique, une discipline en plein essor qui analyse les petites molécules (métabolites) présentes dans le sang. Une revue scientifique, LabMed Discovery, dresse un bilan prometteur de cette nouvelle approche, encore expérimentale, mais pleine de potentiel.

Des marqueurs objectifs pour une maladie psychiatrique

Aujourd’hui, le diagnostic de la dépression repose essentiellement sur des entretiens cliniques et des questionnaires, ce qui laisse place à une part de subjectivité. La métabolomique offre une alternative : "Les profils métaboliques permettent de refléter les changements biochimiques associés aux états dépressifs", soulignent les auteurs dans un communiqué.

Des métabolites comme le 3-hydroxybutyrate, la bétaïne, le citrate, la créatinine ou encore le GABA (acide gamma-aminobutyrique) ont en effet montré des liens reproductibles avec la gravité de la dépression dans plusieurs cohortes cliniques. Certains d’entre eux, comme le citrate ou le kynurénine, pourraient même prédire les idées suicidaires lorsqu’ils sont analysés par des modèles d’intelligence artificielle (IA).

Au-delà du simple diagnostic, ces signatures biochimiques pourraient affiner la compréhension des symptômes : anxiété, troubles du sommeil, idées suicidaires... Le 3-hydroxybutyrate, par exemple, semble associé à la réponse aux traitements, y compris à la stimulation magnétique transcrânienne (TMS) ou aux thérapies à la kétamine.

Des pistes pour une médecine personnalisée

Autre voie prometteuse : la combinaison des données métaboliques avec des traits de personnalité et des outils d’IA. Ces analyses croisées permettraient de mieux classer les patients et d’adapter les traitements, ouvrant la voie à une psychiatrie de précision.

Si les résultats sont encourageants, plusieurs obstacles demeurent : un manque de standardisation, des difficultés de reproduction des résultats, ou encore des questions éthiques sur l’utilisation de ces biomarqueurs. Les auteurs appellent à des études à grande échelle pour valider ces approches.

Malgré ces limites, l’espoir est bien là : "La métabolomique sanguine pourrait devenir un outil puissant pour la détection précoce, la prévention du suicide et la personnalisation des traitements contre la dépression", concluent les chercheurs.