Dépression : et si vous utilisiez la danse pour atténuer les symptômes ?

L'ESSENTIEL En tant que forme d'art performatif, la danse atténue les symptômes perçus de la dépression et facilite la confrontation avec les causes profondes du trouble.

Cette approche est liée à une meilleure estime et conscience de soi, une capacité accrue à gérer les émotions corporelles, un sentiment d'être accepté et l'importance du soutien par les autres.

Elle permet aussi d'envisager l'avenir souhaité et d'agir pour l'atteindre ainsi que de développer une relation positive avec son corps.

"La dépression est un problème de santé publique majeur, et il est urgent de trouver des méthodes de traitement complémentaires. Des preuves solides concernant les traitements d'appoint pour la dépression existent déjà pour l'exercice physique, par exemple. L'intégration d'éléments expressifs, comme ceux que l'on trouve dans la danse, pourrait rendre l'exercice physique particulièrement attrayant pour beaucoup", a déclaré Tommi Tolmunen, professeur de psychiatrie de l'adolescent à l’université de l’est de la Finlande.

Le chercheur et son équipe ont pensé à cette discipline, car elle peut réduire la sécrétion d'hormones de stress, telles que le cortisol et la noradrénaline, tout en augmentant la sécrétion de dopamine, qui, comme l'exercice physique, est associée au plaisir. Cette activité améliore également la conscience corporelle et offre un moyen créatif et non verbal d'expression de soi. "Grâce à la danse, il est possible de traiter des émotions difficiles à verbaliser ou qui transcendent le langage verbal."

Émotions corporelles, estime de soi… La danse est bénéfique pour la santé psychosociale

Dans une étude, parue dans la revue Narrative Works, les scientifiques ont voulu analyser les effets de la danse-thérapie. Pour cela, ils ont recruté sept jeunes diagnostiqués avec une dépression légère à modérée. Les participantes ont créé une œuvre chorégraphique numérique représentant leur avenir souhaité, en utilisant l'improvisation dansée et une méthode de capture de mouvement 3D par caméra. L’objectif ? Rendre visible leur expérience de la dépression et de leur avenir à travers la danse. "Les données se composent de lettres sur l'avenir souhaité, qui ont été analysées et interprétées." Les résultats ont été synthétisés en quatre thèmes : amour, respect de soi et épanouissement personnel ; la tranquillité d'esprit ; le soutien des autres aux moments clés et l’avenir.

Globalement, la méthode de projection narrative de l'avenir par la danse a favorisé une connexion corporelle. Elle a contribué à la réflexion sur leurs valeurs et attitudes personnelles, et a ainsi facilité la confrontation avec les causes profondes de la dépression. Dans le détail, la danse a été bénéfique pour la santé psychosociale, notamment la réduction des symptômes de la dépression, une meilleure estime de soi et une meilleure conscience de soi, une capacité accrue à gérer les émotions corporelles, un sentiment d'être accepté et l'importance du soutien par les autres. En outre, cette technique leur a permis d'envisager l'avenir souhaité et d'agir pour l'atteindre.

Développer une relation positive avec son corps

L'expérience d'une atmosphère d'acceptation et de confiance, ainsi que d'un sentiment d'appartenance et de communauté, semble avoir été propice au développement de leur relation avec leur propre corps grâce à une meilleure conscience corporelle. "La dépression peut affecter l'interoception, c'est-à-dire la façon dont nous percevons les sensations internes de notre corps. Les perturbations de l'interoception sont fréquentes dans la dépression, l'anxiété et l'alexithymie, par exemple. De plus, l'expérience que l'on a de son corps peut être négative à bien des égards", a expliqué Hanna Pohjola, qui a participé aux travaux.

Selon les auteurs, bien que ces résultats soient préliminaires, ils pourraient avoir des implications pratiques pour la prévention et le soulagement de la dépression et potentiellement offrir une approche multimodale et adaptée aux jeunes dans les services de santé.