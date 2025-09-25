Myopie des enfants : la pollution de l’air joue-t-elle un rôle dans la hausse des cas ?

L'ESSENTIEL La moitié de la population pourrait être myope d'ici à 2050.

La pollution de l'air jouerait un rôle dans le développement du trouble, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont, en effet, identifié le dioxyde d'azote et les particules fines comme des facteurs de risque de la myopie.

Sur l’ensemble du globe, la myopie gagne du terrain. Selon les estimations, la moitié de la population mondiale souffrira de ce trouble d'ici à 2050. L’intensification des activités sur écran, la réduction du temps passé à l'extérieur sont les deux principales causes avancées face à cette épidémie.

Mais la pollution de l’air pourrait également jouer un rôle, notamment sur les cas infantiles, selon une nouvelle étude parue dans la revue Nexus PNAS, le 23 septembre 2025.

Myopie de l'enfant : le dioxyde d'azote et les particules fines mis en cause

Souhaitant identifier plus précisément les facteurs de risque de la myopie, les chercheurs ont repris les dossiers de près de 30.000 enfants vivant à Tianjin en Chine. Avec l’aide d’outils d’apprentissage automatique, ils ont exploré l’impact sur la santé des yeux de différents éléments comme ​​les antécédents familiaux de myopie, les habitudes d'activité quotidienne, l'alimentation et la pollution atmosphérique.

Les analyses ont révélé que la myopie sévère (supérieure à -6 dioptries) était surtout liée à des facteurs non-modifiables, comme la génétique. Par contre, la myopie légère (entre -3 et -6 dioptries) était influencée par divers facteurs, et pour un quart d’entre eux, ils étaient modifiables.

Les résultats pointent du doigt deux polluants atmosphériques en particulier. Il s’agit du dioxyde d'azote et des particules fines.

"Ces polluants peuvent provoquer un stress oxydatif et une inflammation oculaire, potentiellement nocifs pour la vision. L'impact était le plus marqué chez les enfants scolarisés en primaire", notent les auteurs dans leur communiqué.

Myopie : il faut améliorer la qualité de l’air pour lutter

"Ces résultats renforcent l'opinion émergente selon laquelle la pollution de l'air joue un rôle important et modifiable dans le développement visuel", soulignent les auteurs dans leur article. Face à cette découverte, l’équipe ajoute que "les mesures visant à réduire l'exposition à la pollution de l'air chez les jeunes enfants pourraient avoir de grands avantages" pour la santé de leurs yeux.

Les chercheurs chinois ajoutent qu’un air moins pollué pourrait indirectement encourager les jeunes à passer plus de temps dehors et par effet domino à fixer des objets lointains, deux habitudes qui réduisent les risques de myopie.