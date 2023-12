Repas festif : les règles d'hygiène à respecter pour ne pas être malade

L'ESSENTIEL Avant de manipuler de la nourriture, il faut toujours bien se laver les mains.

Le centre de la dinde doit atteindre 74°C pour éliminer les bactéries.

Les personnes fragiles, âgées et les femmes enceintes doivent éviter de manger du fromage à pâte molle.

J-1 avant le réveillon de Noël et le repas de fêtes. Dinde, foie gras, huîtres… Les mets sont généralement bons et copieux mais, pour que cette période ne soit pas gâchée par une intoxication alimentaire, quelques conseils d’hygiène sont à respecter.

Attention aux poissons crus pendant les repas de fête

Le poisson cru comme les sashimis doit être congelé entre 24 heures minimum et une semaine à -20°C pour tuer les parasites qu’ils peuvent contenir. De plus, tous les fruits de mer, quelle que soit leur préparation, sont aussi sensibles à la bactérie Listeria monocytogenes, à l’origine de la listériose, une infection grave, d’origine alimentaire qui peut entraîner une septicémie (infection du sang) ou une infection du système nerveux central, selon l’Institut Pasteur.

Ainsi, il faut toujours se laver les mains et les surfaces avant et après la préparation des fruits de mer. Ne laissez pas non plus trop longtemps vos fruits de mer à température ambiante. Ils doivent être sortis du frigo pour être mangés, peuvent rester jusqu’à deux heures dehors, puis doivent retourner au frais.

Les huîtres crues peuvent être porteuses de la bactérie Vibrio vulnificus, qui peut entraîner une septicémie. Mettre de la sauce tabasco piquante, de la sauce chili piquante, du jus de citron sur vos huîtres peut éliminer certains germes. Assurez-vous aussi de les acheter auprès d’un producteur qui respecte les normes d'hygiène.

La cuisson de la viande est importante pour ne pas être malade

Du côté des viandes, certaines peuvent poser problème. La dinde peut par exemple contenir des entérobactéries du genre Salmonella, transmises à l'Homme par le biais d'aliments contaminés. Celles-ci peuvent être à l’origine de gastro-entérites et de fièvres typhoïde et paratyphoïdes. Pour détruire les bactéries pouvant être présentes dans la viande, il faut bien la cuire. Le centre de la dinde doit atteindre 74°C.

Camembert, brie, bleu… Après le plat et avant le dessert, il y a souvent un plateau de fromages. Mais ils peuvent être porteurs de la bactérie Listeria monocytogenes. Les personnes les plus à risque (femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées) doivent éviter de manger les fromages à pâte molle. Pour les autres, veillez à ne pas les laisser trop longtemps à température ambiante et à les remettre au frais dans les deux heures qui suivent la sortie du réfrigérateur.

Enfin, quoi que vous prépariez, il est indispensable de toujours bien se laver les mains - et les surfaces - avant et après avoir manipulé de la nourriture.