Repas de fêtes : les 10 produits à éviter selon Foodwatch

L'ESSENTIEL Les Français mangent en moyenne l’équivalent de 3.000 calories pour le repas de Noël.

Pour rappel, il faut 1.800 à 2.200 calories par jour pour une femme et 2.400 à 2.600 pour un homme, selon l'activité.

Alors que Noël et le nouvel an approchent à grands pas, l’association de défense des consommateurs Foodwatch vient de lister les 10 produits de fête à éviter, notamment pour préserver sa santé.

Additifs et nitrites dans les produits alimentaires de fête

En entrée, les militants déconseillent l’achat des œufs de lompe Carrefour, des macarons Labeyrie au foie gras et des petits sapins Blini croustillants. "Les œufs de lompe Carrefour Extra se composent de pas moins de cinq additifs : des colorants, parmi lesquels le caramel au sulfite d'ammonium E150d, qui peut contenir des substances classées cancérogènes possibles, mais aussi des conservateurs et des épaississants", précise l’association. "C’est d’autant plus inquiétant que les scientifiques alertent sur la présence combinée de plusieurs additifs dans un même produit : les potentiels « effets cocktail » induits par le mélange d’additifs dans nos assiettes ne sont pas sans risque pour la santé", ajoutent les militants.

Les macarons Labeyrie au foie gras contiennent également des nitrites, des substances là encore mauvaises pour la santé. "Alors que la marque met régulièrement en avant dans sa communication et sur ses produits son savoir-faire traditionnel et son amour du terroir, les macarons apéritifs au bloc de foie gras de canard contiennent du nitrite de sodium (E250)", peut-on lire dans le rapport.

De l'huile de palme dans certains aliments

Concernant les plats de résistance, Foodwatch épingle les émincés de saumon fumé Auchan, le rôti aux morilles Maître CoQ, le sachet de pommes duchesse Findus et la fleur de sel de Guérande Larnaudie.

Pour les desserts, les militants disqualifient la bûche Nestlé grand chocolat, les boules de neige en chocolat Milka et Oreo et les Pyrénéens de Lindt. "Les boules de neige en chocolat Milka-Oréo contiennent de l’huile de palme, une menace bien connue pour l’environnement, les droits humains et la santé", indique Foodwatch.

L’organisation non gouvernementale conclut à la fin de son rapport : "Si pour foodwatch, épingler régulièrement et inlassablement les arnaques sur l’étiquette est si important, c’est qu’elles traduisent plus globalement l’opacité des pratiques des industriels. Cette même opacité qui cause des scandales alimentaires, qui permet à des lobbies d’enterrer des projets de lois qui souhaiteraient s’attaquer aux pesticides ou aux additifs, qui rend possible des fraudes alimentaires massives, qui facilitent une spéculation alimentaire sans bornes".