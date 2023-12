Repas de Noël : misez sur ces accompagnements sains !

L'ESSENTIEL Des chercheurs se sont appuyés sur une méta-analyse de quelque 200 études et 4,7 millions de participants pour déterminer les légumes les plus sains à intégrer à un repas de fêtes - ou n'importe quel repas d'ailleurs.

A l’heure de préparer les banquets de Noël, riches en émotions mais aussi en excès, des chercheurs de l’Université de Newcastle (Royaume-Uni) donnent quelques conseils diététiques pour intégrer un peu de "sain" dans une cuisine qui s’annonce très gourmette. Étude à l’appui, publiée dans la revue Critical Reviews in Food Science and Nutrition, ils vantent ainsi les mérites nutritionnels de quelques légumes-miracles.

Les carottes réduisent le développement des cancers

Des études antérieures avaient déjà pointé les avantages santé des carottes en se concentrant sur le bêta-carotène, le composé à l'origine du pigment rouge-orange du légume. Mais les chercheurs révèlent aujourd’hui que ce sont les carottes entières qui auraient des effets bénéfiques lorsqu’elles sont consommées en quantité suffisante.

En s’appuyant sur une méta-analyse de quelque 200 études et 4,7 millions de participants, ils ont ainsi découvert que manger entre une et cinq portions de carottes par semaine permettait de réduire de 4 à 20 % le développement de tous les cancers. En cause, disent-ils dans un communiqué, "leur teneur en polyacétylènes, des produits phytochimiques incolores mais avec de fortes propriétés anti-cancer".

Les choux de Bruxelles, riches en glucosinolates anti-diabète et cancer

Comme tous les légumes crucifères, les choux de Bruxelles ont de nombreuses vertus santé. Ils ont notamment une teneur élevée en glucosinolates, une molécule importante qui interagit avec les protéines associées à la réparation de l'ADN endommagé et à la promotion de la mort cellulaire dans les tumeurs cancéreuses. Autrement dit, ce légume "peut aider le corps à lutter contre les maladies chroniques, telles que le diabète et le cancer". De précédents travaux avaient déjà conclu qu’il pouvait également prévenir les maladies vasculaires.

Après avoir expérimenté différents types de cuissons, il s’avère que c’est à la vapeur que les choux de Bruxelles conservent tous leurs glucosinolates. Bouillis, ils "perdent beaucoup de composés importants dans l'eau", et cuits à vif, ils "se décomposent pendant la cuisson", disent les chercheurs.

Les pommes de terre, riches en fibres et micronutriments

Troisième garniture-miracle, les pommes de terre sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux comme le potassium, le magnésium et le fer. Bien que riche en glucides, c’est un plat nutritionnellement intéressant lorsqu'il est intégré à une alimentation équilibrée, selon diverses études.

Après avoir passé en revue 250 variétés, les chercheurs estiment que les pommes de terre Rooster, à chair tendre et reconnaissables à leur peau rouge, seraient les plus saines pour en faire une purée, plat aux accents régressifs qu’on adore volontiers pendant nos repas de Noël.