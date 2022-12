Les haricots verts, l'aliment miracle de vos repas de fête ?

L'ESSENTIEL En moyenne, un repas de fêtes compte au minimum 2.000 calories en France.

D'après une étude britannique parue en 2014, les Britanniques consomment, eux, en moyenne 6.000 calories par repas de Noël.

Foie gras, saumon, bûche... les repas de fêtes sont particulièrement riches. Pour retrouver l’équilibre, il peut être intéressant de privilégier certains aliments. Par exemple, l’American Heart Association conseille de miser sur les haricots verts pour compenser un peu "l’abondance d'aliments riches en graisses et en calories".

Préparer les haricots verts pour une option saine pendant les fêtes

"S'ils ne sont pas préparés avec des ingrédients trop caloriques, vous pouvez en manger un grand volume", estime Maya Vadiveloo, professeure de nutrition à l'université de Rhode Island à Kingston (États-Unis). Elle recommande de les cuire dans des huiles saines pour le cœur, comme l'huile d'olive ou toute huile végétale non tropicale, plutôt que dans du lard. Vous pouvez aussi opter pour une cuisson vapeur, puis agrémenter ensuite d’une huile végétale. En revanche, elle déconseille la cuisson dans l’eau bouillante, car elle fait perdre beaucoup de nutriments et beaucoup de goût aux haricots verts. Si vous avez prévu une recette avec de la crème épaisse, la spécialiste suggère de la remplacer par du yaourt grec ou du lait pauvre en matières grasses. Enfin, pour ceux qui veulent un peu de fromage sur le dessus, elle suggère de saupoudrer de fromage au lieu de le verser. L’assaisonnement doit aussi être adapté : il est important de ne pas trop les saler, car le sel est un facteur d’augmentation de la pression artérielle. "Utilisez d'autres assaisonnements, conseille Maya Vadiveloo. J'aime les manger à la sichuanaise avec du piment de Cayenne ou tremper des haricots verts crus dans du houmous."

L’idéal est de consommer des haricots verts frais, mais ils ne sont plus de saison à cette période de l’année, il est ainsi possible d'opter pour la version surgelée. Cela permet de conserver le maximum de minéraux et de vitamines. "Cela dit, si vous avez à votre disposition des haricots verts en conserve et qu’il faut choisir entre ça et un non-légume, je vous encourage à choisir la variété en conserve", précise cette spécialiste.

Pourquoi les haricots verts sont bons pour la santé ?

L’un des principaux avantages des haricots verts en cette période de fête est leur capacité à nous rassasier. S’ils sont cuisinés sainement, et qu’ils sont présents en quantité suffisante dans l’assiette, ils permettent d’atteindre rapidement la satiété. "Ils sont relativement peu coûteux, estime aussi la spécialiste américaine. Les haricots verts sont riches en vitamine C et en bêta-carotène, un antioxydant qui donne leur couleur aux fruits et légumes." Ce légume vert participe aussi à réduire l’inflammation et contient de la vitamine B9 et du potassium, qui aident à la régulation de la tension artérielle. "Les haricots verts sont aussi une source de protéines et de fibres, ce qui aide à réduire le cholestérol", poursuit-elle.

Fêtes de fin d’année : tout est une question d’équilibre

En cette période, les choix alimentaires doivent être guidés par une idée : l’équilibre, ajoute-t-elle. "S'il y a des choses que vous aimez vraiment, si c'est quelque chose que votre tante a apporté à la table et que vous en avez vraiment envie, allez-y et prenez-en", conseille-t-elle. "Mais équilibrez-le avec des choses plus saines à côté et n'en prenez qu'un peu." Dans tous les cas, la reprise de bonnes habitudes après les fêtes de fin d’année devrait vous permettre d’éliminer les excès.