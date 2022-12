Hypertension : faire du yoga régulièrement est bon pour le cœur

L'ESSENTIEL Chez les patients atteints d’hypertension, la pratique du yoga dans le cadre d’un programme d’entraînement physique de trois mois a été associée à des améliorations de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque au repos.

L'hypertension est l’une des principales causes de complications cardiovasculaires.

Un adulte sur trois souffre d'hypertension.

Pour améliorer sa santé cardiaque, il est plus intéressant de privilégier le yoga aux étirements, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’université de Laval (Canada). Ajouter cette pratique millénaire à ses activités physiques quotidiennes réduit la pression artérielle systolique et les risques de pathologies cardiovasculaires.

Hypertension : le yoga plus efficace que les étirements

Pour cette étude pilote, les scientifiques ont réuni 60 personnes souffrant d'hypertension et d’un syndrome métabolique à qui il avait été recommandé de suivre un programme d'entraînement physique de trois mois. Les volontaires ont été divisés en 2 groupes. Si chacun des participants devait effectuer 30 minutes d'aérobic 5 fois par semaine, la moitié avait pour consigne de faire du yoga pendant 15 min tandis que l’autre avait des étirements à réaliser.

Différentes mesures ont été prises au terme du trimestre d’expérimentation : la pression artérielle, l’IMC, les taux de glucose, de lipides ou encore de protéine C-réactive ultrasensible (hs-CRP) ainsi que les scores de risque de Framingham et de Reynolds (mesure des risques cardiovasculaires sur 10 ans, NDLR).

Après 3 mois, les chercheurs ont remarqué une diminution de la pression artérielle systolique et diastolique au repos, de la pression artérielle moyenne et de la fréquence cardiaque dans les deux groupes. Cependant, la pression artérielle systolique a été réduite de 10 mmHg avec le yoga contre 4 mmHg avec les étirements.

De plus, la pratique venue d’Inde diminue la fréquence cardiaque au repos et le risque cardiovasculaire sur 10 ans évalué à l'aide du score de risque de Reynolds.

Santé cardiaque : trouvez l’activité physique qui vous convient

"Cette étude fournit des preuves d'une option thérapeutique non pharmacologique supplémentaire favorise la réduction du risque cardiovasculaire et le contrôle de la pression artérielle chez les patients souffrant d'hypertension artérielle, dans le cadre d'un programme d'exercices de prévention", explique le Dr Paul Poirier de l’université de Laval qui a travaillé sur cette expérience.

"Comme plusieurs études auparavant, nous recommandons aux patients d'essayer de faire de l'exercice et diminuer le stress pour réduire l'hypertension et les risques de maladies cardiovasculaires, sous la forme qu'ils trouvent la plus attrayante", ajoute l'expert avant de rappeler : "Nos travaux montrent que la pratique de yoga peut être un complément plus sain à l'aérobic qu'un simple étirement musculaire."