Maladie cardiaque : 2 régimes qui pourraient réduire vos risques de 10 %

L'ESSENTIEL Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé.

En France, elles sont la deuxième cause de mortalité après les cancers, d’après le ministère de la santé.

Il peut s’agir de cardiopathies coronariennes, de maladies cérébro-vasculaires, de thromboses veineuses ou encore d’embolies pulmonaires.

Les maladies cardiovasculaires sont parfois liées à notre mode de vie. Selon l’Organisation mondiale de la santé, "il est possible de prévenir la plupart des maladies cardiovasculaires en s’attaquant aux facteurs de risque comportementaux." L’alimentation en fait partie, pour autant, il n’existe pas de données claires sur le type de régime alimentaire à adopter pour améliorer sa santé cardiaque. Une équipe du centre médical Beth Israel Deaconess, rattaché à l’école de médecine d’Harvard, a mené une étude sur le sujet et pointe deux régimes alimentaires, bénéfiques contre les maladies cardiovasculaires.

Maladies cardiovasculaires : une comparaison entre 3 régimes alimentaires

Les chercheurs ont comparé les effets de trois habitudes alimentaires sur le risque cardiovasculaire sur une période de dix ans : le régime Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), qui consiste à consommer beaucoup de fruits et légumes, des produits laitiers pauvres en matières grasses et peu d’aliments contenant des acides gras saturés, une alimentation riche en fruits et légumes, et le régime alimentaire occidental, généralement faible en fruits et légumes mais riche en matières grasses et en sodium. Pour observer les effets de ces différents régimes sur le risque individuel de maladie cardiovasculaire, les chercheurs ont rassemblé les données de 459 adultes, ayant participé à un essai sur le régime DASH entre 1994 et 1996.

Risque cardiovasculaire : les effets de l'alimentation diffèrent selon le sexe et la race

Leurs résultats sont présentés dans l’American Journal of Cardiology. Les auteurs observent que le régime DASH et une alimentation riche en fruits et légumes ont des effets positifs sur le risque cardiovasculaire : tous deux réduisent ce risque d’environ 10 %. "Notre étude suggère que les avantages associés à ces régimes peuvent varier selon le sexe et la race, ajoute Stephen P. Jurashcek, co-auteur de cette étude. Alors qu'un régime riche en fruits et légumes diminuait le risque pour les femmes et les participants noirs, l'effet du régime DASH était deux fois plus important chez les femmes et quatre fois plus grand chez les adultes noirs, en comparaison aux autres participants."

Comment réduire le risque de maladie cardiovasculaire ?

Pour les auteurs, ces résultats fournissent des informations importantes pour "conseiller les patients sur leurs choix alimentaires", en fonction du risque cardiovasculaire. Mais d’autres changements d’habitudes peuvent améliorer la santé cardiovasculaire. "On a constaté que cesser de fumer, réduire l’apport en sel dans son alimentation, (…), pratiquer une activité physique régulière et éviter l’usage nocif de l’alcool permettaient de réduire le risque de maladie cardiovasculaire, explique l’Organisation mondiale de la santé. En outre, le traitement médicamenteux du diabète, de l’hypertension et de l’hyperlipidémie peut s’avérer nécessaire pour diminuer le risque cardiovasculaire et prévenir les infarctus et les AVC." En matière de santé cardiovasculaire, les facteurs de risque se cumulent : plus ils sont nombreux, plus le risque augmente, il est donc important de réduire au maximum toutes les habitudes néfastes pour la santé cardiaque.