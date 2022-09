Maladie cardiaque : l'ingrédient à mettre dans vos plats pour réduire les risques

L'ESSENTIEL Les Français consomment environ 120 000 tonnes d’huile d’olive chaque année. Ils font bien : l'huile d'olive apporte de nombreux bienfaits sur le long terme, surtout quand elle est utilisée pour remplacer les graisses animales.

Le remplacement de 10 grammes par jour de margarine, de beurre, de mayonnaise et de matières grasses laitières par la quantité équivalente d'huile d'olive est associé à un risque inférieur de 8 à 34 % de décès prématuré et de mortalité totale, selon cette étude.

L’huile d'olive, pilier du régime méditerranéen, n’a pas fini de prouver ses bienfaits sur la santé. Déjà, en 2020, une étude avait conclu que la consommation d'une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive par jour pouvait réduire le risque de maladie cardiaque. En 2022, une étude, rapportée dans le Journal of the American College of Cardiology, vient à nouveau le confirmer : une consommation plus élevée d'huile d'olive est associée à une plus longue espérance de vie, notamment quand elle est utilisée pour remplacer la margarine, le beurre, la mayonnaise et les matières grasses laitières.

L'huile d'olive est meilleure pour la santé que les autres graisses alimentaires

"L'huile d'olive est un substitut beaucoup plus sain des graisses alimentaires, en particulier des graisses animales", a déclaré le Dr Frank Hu, un des auteurs de l’étude, dans un communiqué. Les personnes qui mangeaient plus d'une demi-cuillère à soupe par jour présentaient des taux de décès prématurés - dus aux maladies cardiovasculaires, à la maladie d'Alzheimer et à d'autres maladies - inférieurs à ceux des personnes qui n'en consommaient jamais ou rarement.

L'étude a été menée sur 60.582 femmes et 31.801 hommes américains, qui étaient exempts de maladie cardiovasculaire ou de cancer au départ, avec une durée de suivi de 28 ans. Leur régime alimentaire a été évalué par un questionnaire ayant lieu tous les 4 ans. Au cours de ces 28 ans, 36.856 décès sont survenus. Une consommation plus élevée d'huile d'olive était associée à un risque de mortalité par maladie cardiovasculaire inférieur de 19 % et inférieur de 17 % pour le risque de mortalité par cancer. Les chercheurs ont également constaté que le risque de mortalité par maladie neurodégénérative était réduit de 29 % et de 18 % pour le risque de mortalité par maladie respiratoire. Enfin, le remplacement de 10 grammes par jour de margarine, de beurre, de mayonnaise et de matières grasses laitières par la quantité équivalente d'huile d'olive était associé à un risque inférieur de 8 à 34 % de décès prématuré et de mortalité totale.

Nutrition : les nombreux bienfaits de l'huile d'olive

L’huile d'olive apporte d’importantes quantités d’acides gras insaturés, un gras bon pour réduire le mauvais cholestérol et baisser la tension artérielle. Elle possède également des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes.

Il existe plusieurs types d’huile d’olive. L’huile d’olive vierge, ou extra vierge (qui a plus de goût et qui est moins acide que la vierge), est la fraction grasse du jus d'olive extraite uniquement par des procédés mécaniques et physiques sans aucun raffinement. C'est l’absence de raffinement qui maintient à la fois son goût et ses bienfaits pour la santé. L'huile d'olive ordinaire, en revanche, a été raffinée, blanchie, désodorisée puis mélangée avec 5 % à 15 % d'huile vierge.

Cette récente étude n'a pas fait de distinction entre ces types d'huile d'olive, mais des études européennes ont montré de meilleurs résultats pour la santé avec l’huile d’olive vierge et extra vierge qui contiennent une quantité plus élevée d'antioxydants.