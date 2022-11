Maladie cardiaque : pourquoi le thé noir est un atout santé pour les seniors

L'ESSENTIEL La calcification de l'aorte abdominale - la plus grande artère du corps, qui fournit du sang oxygéné du cœur aux organes abdominaux et aux membres inférieurs - est un prédicteur majeur du risque cardiovasculaire tel que la crise cardiaque et l'accident vasculaire cérébral.

En France, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité (la première pour les femmes), selon le ministère de la Santé. Elles sont à l’origine d’environ 140.000 morts par an.

Une tasse de thé par jour pour bénéficier d’une meilleure santé future ? C’est ce que suggèrent des chercheurs dans une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (ATVB). La consommation de thé noir pourrait selon eux conjurer le risque de maladies cardiovasculaires grâce à sa forte concentration en flavonoïdes, des pigments végétaux aux propriétés antioxydantes et anticancéreuses.

Le thé noir empêche les artères de se calcifier

Si les bénéfices des flavonoïdes sont déjà documentés, ils pourraient bien être "encore plus élevés qu’on ne le pensait jusqu’ici", peut-on lire dans un communiqué. Pour étayer leurs hypothèses, les chercheurs de l’université Edith Cowan (Australie) ont étudié un groupe de 881 femmes, d’un âge médian de 80 ans, et le taux d’incidence de calcification de l’aorte abdominale (CAA). La calcification des artères est un des troubles cardiaques les plus courants qui permet de prédire efficacement le risque cardiovasculaire comme l’infarctus ou l'accident vasculaire cérébral, mais également le risque de démence en fin de vie.

Or, il s’est avéré que les femmes qui avaient un apport élevé de flavonoïdes grâce à leur alimentation étaient 36 à 39 % moins susceptibles de développer une CAA étendue. Et d’après l’étude, le meilleur moyen de redorer son niveau de flavonoïdes, c’est le thé noir : les volontaires qui en buvaient deux à six tasses par jour avaient 16 à 42 % de chances en moins d’en souffrir que celles qui n’en buvaient pas une goutte.

500 milligrammes de flavonoïdes par jour

Les autres sources alimentaires de flavonoïdes, comme les pommes, les raisins secs, le chocolat noir, les noix ou encore les baies, n’ont pas montré une association aussi forte - mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas. "Parmi les femmes qui ne boivent pas de thé noir, un apport total plus élevé en flavonoïdes venant de sources autres que le thé semble également protéger contre une calcification étendue des artères", souligne le chercheur en nutrition Ben Parmenter, responsable de la recherche.

Une précédente étude avait montré qu’un apport alimentaire élevé en flavonoïdes, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et donc améliorent le fonctionnement des vaisseaux sanguins, pouvait réduire le risque de maladies cardiovasculaires mais aussi de cancer, notamment chez les fumeurs et les personnes alcooliques. "Un régime quotidien avec une tasse de thé, une pomme, une orange, 100 grammes de myrtilles et 100 grammes de brocoli assure une large variété de flavonoïdes en quantité supérieure à 500 milligrammes", soit le taux évalué par les chercheurs pour rester en bonne santé.