Un régime riche en flavonoïdes protègerait du cancer et de maladies cardiovasculaires

Thé, café, raisin, oignons, pommes, cacao… Une alimentation basée sur ces aliments riches en flavonoïdes, pigments végétaux aux propriétés anti-oxydantes et anticancéreuses, pourrait réduire la mortalité et le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires.

C’est le résultat d’une étude menée par une équipe de chercheurs de l’université Edith Cowan, publiée dans la revue Nature Communications, qui montre une association statistique solide entre alimentation riche en flavonoïdes et réduction de la mortalité.

500 milligrammes de flavonoïdes alimentaires par jour

Les chercheurs ont analysé les comportements alimentaires de plus de 53 000 Danois sur une période de 23 ans. Ils ont remarqué que la mortalité de ceux suivant un régime riche en flavonoïdes était réduite. Surtout, cet effet protecteur des pigments végétaux était plus important pour des personnes fumeuses ou consommant plus de deux boissons alcoolisées par jour.

Les participants à l’étude qui consommaient une quantité de flavonoïdes égale à 500 milligrammes par jour étaient ceux qui restaient le plus en bonne santé. "Il est important de consommer une variété importante de flavonoïdes présents dans différents aliments ou breuvages, explique Nicola Bondonno, auteure principale de l’étude. Un régime avec une tasse de thé, une pomme, une orange, 100 grammes de myrtilles et 100 grammes de brocoli assure une large variété de flavonoïdes en quantité supérieure à 500 milligrammes".

Cependant, même si l’étude a mis en lumière une corrélation entre consommation de flavonoïdes et mortalité réduite, la nature exacte de cet effet protecteur reste encore à déterminer.

"La consommation d’alcool et le tabagisme augmente l’inflammation des vaisseaux sanguins et réduit leur bon fonctionnement, ce qui accentue le risque de nombreuses maladies, explique Bondonno. Les flavonoïdes ont des propriétés anti-inflammatoires et améliorent le fonctionnement des vaisseaux sanguins, ce qui pourrait expliquer pourquoi leur consommation entraîne un risque moindre de maladies cardiovasculaires ou de cancers."

Il faudra également déterminer quelles maladies cardiovasculaires et quels cancers sont plus susceptibles d’être évités grâce à la consommation de flavonoïdes.

En France, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité (la première pour les femmes), selon le ministère de la Santé. Elles sont à l’origine d’environ 140 000 morts par an.