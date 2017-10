Interaction avec la flore intestinale

Des études précédentes ont montré que les composés phénoliques du thé vert étaient absorbés par l’intestin et allaient ensuite stimuler le foie. Mais les polyphénols du thé noir sont trop gros pour emprunter ce même circuit. « Notre étude suggère que le thé noir agit sur les bactéries intestinales via un mécanisme spécifique pour favoriser la perte de poids et la bonne santé », a commenté Susanne Henning, responsable de cette étude et professeur de nutrition à UCLA.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié 4 groupes de souris nourries selon 4 régimes alimentaires différents, dont deux ont consommé soit du thé vert, soit du thé noir (faible en gras/riche en sucre, riche en gras/riche en sucre, riche en gras/riche en sucre/thé vert et riche en gras/riche en sucre/thé noir).



Tout au long de l’expérience, les souris ont été pesées, leur microbiote a été analysé et des biopsies de foie ont été réalisées pour mesurer la quantité de gras.

Le thé, un prébiotique

Au bout d’un mois, les souris qui ont bu du thé ont perdu autant de poids que les cobayes qui ont suivi un régime pauvre en gras. Les premières ont pourtant eu une mauvaise alimentation. L’explication se trouve dans leurs intestins : les souris buveuses de thé présentaient davantage de bactéries « anti-obésité » et moins de souches bactériennes contribuant à la prise de poids.

Les chercheurs pensent donc que les polyphénols du thé noir modifie la composition de la flore intestinale. Ils favorisent la croissance des bactéries « anti-obésité », et inhibe les autres qui favorisent la surcharge pondérale.

« Ces résultats indiquent que le thé noir et le thé vert sont des prébiotiques, des substances qui induisent la croissance de bons micro-organismes qui contribuent au bien-être d’une personne », a résumé la chercheuse.