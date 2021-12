Repas de fêtes : la marche pour éliminer les calories accumulées à Noël

L'ESSENTIEL Pour éliminer le poids pris durant les fêtes de fin d’année, l’idéal est de manger équilibré dès la rentrée, de marcher le plus possible et de faire du sport.

Pendant et après les fêtes, il est très important de bien s’hydrater : entre 1,5 et 2 litres par jour.

Entre 2 400 et 2 600. C'est le nombre de calories qu'un homme doit par jour, en fonction de son activité. Les femmes, quant à elles, doivent ingérer entre 1 800 et 2 200 calories quotidiennement. Mais à la période de Noël, nous dépassons bien souvent ces objectifs journaliers. Bien que ce soit exceptionnel, cela peut tout de même conduire à une petite prise de poids. Selon une étude publiée en 2017, cette dernière serait comprise entre 0,5 et 1 kilogramme par personne. Alors, comment faire pour les éliminer ?

Marcher pendant 12 heures pour éliminer le repas de Noël



Selon le site d’information The Conversation, un adulte de 84 kilogrammes devrait marcher environ douze heures à un rythme soutenu pour brûler toutes les calories d’un repas de Noël, estimées entre 3.000 à 4.000 calories. Et pour les adeptes de la course à pieds, il convient de courir pendant cinq à six heures ! Mais attention, le temps nécessaire pour perdre du poids peut varier en fonction de l’âge et de la condition physique d’une personne et, bien sûr, de ce qu’elle a mangé.

Après les repas copieux des fêtes de fin d’année, le mieux d'y aller progressivement. Tout d'abord, dès la rentrée, il convient d'essayer de manger plus léger pendant quelques semaines. L’objectif est surtout que les kilos pris pendant les fêtes ne s’installent pas en adoptant un régime alimentaire basé sur des aliments sains, tels que des fruits et des légumes, et d’éviter les desserts et boissons trop sucrés ainsi que l’alcool.

La balance calorique légèrement négative

Pour perdre du poids, la balance calorique journalière d’un individu doit être négative de quelques centaines de calories. Autrement dit, que le corps dépense plus de calories que celles qui lui sont fournies par la nourriture. Mais il ne faut pas le faire de façon trop drastique car si l'on se prive trop, on a plus de risques d’abandonner ou de reprendre du poids rapidement une fois le rééquilibrage terminé. Il est aussi recommandé de pratiquer une activité physique régulière pour perdre du poids. Deux à trois séances de sport par semaine et faire au moins 10.000 pas par jour sont conseillés.

Quelques conseils permettent aussi de limiter la prise de poids pendant les fêtes, sans pour autant se priver. Le sport et la marche restent là encore nos alliés principaux. Une marche digestive d’une demi-heure - voire même une heure si possible - après chaque repas permet de mieux digérer et de ne pas stocker les graisses. D’autre part, il est aussi conseillé de manger dans des quantités raisonnables. Pendant le repas, il est aussi préconisé de bien mâcher les aliments, cela permet de mieux digérer, ralentit le rythme du dîner ou déjeuner et aide à moins manger car la sensation de satiété ne vient généralement qu’au bout de 20 à 30 minutes.

Des effets néfastes sur la santé



À terme, une prise de poids trop importante peut avoir de graves conséquences pour la santé et constituer, dans certains cas, un facteur de risques pour diverses pathologies comme les maladies cardio-vasculaires ou encore le diabète de type 2. Pendant les fêtes donc, on se fait plaisir mais avec modération !