Repas copieux : notre estomac peut-il exploser ?

L'ESSENTIEL Notre estomac peut se rompre si l’on mange trop.

Mais ces cas sont très rares : ils concernent des personnes qui n’ont plus le réflexe nauséeux.

Concrètement, leur estomac peut se fissurer et ainsi des aliments, des bactéries peuvent traverser et engendrer des infections.

Les fêtes de fin d'année sont surtout l’occasion de faire des repas familiaux et festifs ! En moyenne, les Français consomment entre 3.000 et 4.000 calories pendant le repas de Noël. Concrètement, cela donne l’impression qu’on ne peut plus rien avaler et que notre estomac va exploser. Mais quelles sont les véritables conséquences de tels excès sur l’estomac ?

Excès : quelle est la quantité de nourriture maximale contenue dans notre estomac ?

Selon Mary Roach, autrice d’un livre de vulgarisation sur le système digestif, il est presque impossible que notre estomac explose à cause d’une trop grande quantité d’aliments ingérés. "L’estomac moyen contient généralement environ 1 litre, soit quatre tasses, de nourriture, précise-t-elle à Business Insider. Votre estomac a une limite plus importante avant qu’il n’essaye de renvoyer cette nourriture vers le haut. L'estomac peut contenir environ un gallon, soit près de 4 litres de nourriture, avant que vous ne vomissiez par réflexe nauséeux." Ainsi, pour la majeure partie de la population, un excès de nourriture sera évacué par des vomissements, sans autre conséquence sur l’organisme.

Alimentation excessive : une rupture de l’estomac très rare

Mais d’autres personnes arrivent à ignorer ce réflexe de l’organisme et continuent à manger. Là, il peut y avoir une rupture de l’estomac, selon elle. "C'est possible, mais c'est très, très rare", complète la Dr Rachel Vreeman, professeur de pédiatrie, dans un article de NBC News. "Ils ont des habitudes alimentaires atypiques, à tel point que leur corps ne réagit plus comme il le devrait normalement", poursuit la spécialiste. "Les réflexes de leur corps ont été ignorés ou maltraités pendant si longtemps qu'ils ne vomissent plus au moment opportun. Et puis, une fois que l'estomac atteint ce point extrêmement distendu, les muscles de l'estomac sont trop tendus pour être suffisamment forts pour vomir la nourriture."

Rupture de l’estomac : qui sont les personnes à risque ?

Quelques cas ont été décrits dans la littérature scientifique : généralement, les personnes avaient plus de cinq litres de nourriture et de liquide dans leur estomac. En 2003, un homme est décédé à la suite de la fissure de son estomac après avoir trop mangé. Selon la médecin, il existe des personnes plus à risque, notamment celles souffrant de troubles alimentaires comme la boulimie. Le syndrome de Prader-Willi fait aussi partie des facteurs de risque. Cette maladie congénitale est notamment associée à des troubles de la satiété. Une étude réalisée en 2007 sur 152 personnes décédées de la maladie a révélé que 3 % des décès étaient liés à une rupture de l’estomac.

Qu’est-ce que la rupture gastro-intestinale ?

Dans ce cas, les parois de l’estomac s’étirent jusqu’à ce qu’une fissure se forme. "De la nourriture, des sucs digestifs, des bactéries ou des déchets (selles, ou matières fécales) peuvent s’écouler par le trou de l’intestin, prévient la Société Canadienne du Cancer. Cela peut entraîner une accumulation de pus (abcès). Lorsque le contenu de l’intestin s’écoule dans la cavité péritonéale, cela risque de causer une infection (péritonite)." Celle-ci peut contaminer le sang et entraîner une infection générale. Une opération d’urgence est nécessaire pour réparer la paroi intestinale et empêcher l’infection. "Même si vous commencez à vous sentir un peu malade ou fatigué à force de manger, vous êtes encore loin, très loin du scénario où vous allez réellement faire exploser votre estomac", rassure donc Rachel Vreeman.