Maladie de Pica : plus de 60 objets métalliques retrouvés dans son estomac

L'ESSENTIEL À cause de maux de ventre et d’une fièvre persistants, Kuldeep Singh s’est rendu à l’hôpital.

En effectuant une radiographie, les médecins ont découvert plus de 60 objets métalliques à l’intérieur de son estomac et ont dû l’opérer.

Le trentenaire souffrait de la maladie de Pica, qui consiste à consommer régulièrement des produits non alimentaires.

En Inde, Kuldeep Singh, 35 ans, s'est rendu à l'hôpital, le mardi 26 septembre, car il souffrait, depuis deux ans, de maux de ventre et de fièvre, selon le quotidien britannique Mirror. Pour établir un diagnostic, les médecins lui ont demandé de faire une radiographie. Les résultats de l’examen ont révélé que le patient avait plus de 60 objets métalliques à l’intérieur de son estomac. "Nous avons trouvé des cadenas, des chaînes, des écrous, des boulons, des écouteurs, des épingles à nourrice, des aimants, des boutons de chemise et des fermetures éclair. Nous avons alors décidé de l'opérer", a déclaré Ajmer Singh Kalra, directeur de l’établissement hospitalier, au journal. L’intervention chirurgicale, réalisée par un chirurgien et un gastro-entérologue, a duré environ trois heures. "Comme il avait mangé des objets tranchants, son estomac présentait de graves blessures. Bien que l'opération ait été réalisée avec succès, il est toujours sous respirateur et son état est critique", a précisé Ajmer Singh Kalra.

Maladie de Pica : les médecins le diagnostiquent en déterminant ce que le patient mange

Après la chirurgie, les praticiens en ont conclu que le trentenaire souffrait de la maladie de Pica. D’après le Manuel MSD, il s’agit d’un trouble des conduites alimentaires qui consiste à consommer régulièrement des choses qui ne sont pas des aliments. "Les médecins diagnostiquent généralement cette pathologie quand une personne âgée de plus de deux ans mange des produits non alimentaires (telles que du papier, de l’argile, de la terre, ou des cheveux) depuis au moins un mois." S’ils soupçonnent ce trouble mental, ils évalueront l’état nutritionnel et vérifieront le poids du patient et la présence de carences nutritionnelles. "Parfois, le pica est diagnostiqué lorsqu’une personne présente des symptômes d’obstruction du tube digestif (par exemple des crampes ou une constipation sévères) ou d’intoxication par le plomb et qu’elle est emmenée aux urgences ou chez le médecin."

Des techniques de modification du comportement contre les compulsions

À ce jour, aucun traitement spécifique ne permet de guérir la maladie de Pica. Cependant, des techniques de modification du comportement peuvent aider les patients à se défaire des comportements indésirables tout en apprenant "des comportements souhaitables". Les blocages du tube digestif peuvent nécessiter une intervention chirurgicale. Le pica peut durer plusieurs mois, puis disparaître spontanément, en particulier chez les enfants, selon le Manuel MSD