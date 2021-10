Un kilo de vis et de clous retrouvés dans son estomac

L'ESSENTIEL Certains objets métalliques mesuraient jusqu’à 10 centimètres de long, commencant à lacérer l’estomac du patient, mettant sa vie en danger.

C’est une opération chirurgicale étonnante qui s’est déroulée à l'hôpital de la ville portuaire baltique de Klaipeda, en Lituanie. Le patient est entré à l’hôpital à cause de graves douleurs abdominales. Des examens aux rayons X ont révélé la présence d’objets métalliques, certains mesurant jusqu’à 10 centimètres de long, qui avaient commencé à lacérer l’estomac du patient, mettant sa vie en danger.

Tous les bouts de métal retirés

Au total, les médecins ont déclaré vendredi dernier à l’AFP avoir retiré plus d'un kilogramme de clous et de vis de l'estomac du patient. L’opération, délicate, a été un succès et le patient était dans un état stable après l'opération, ont précisé les médecins. “Au cours de l'opération de trois heures avec contrôle aux rayons X, tous les corps étrangers, même les plus petits, présents dans l'estomac du patient ont été retirés”, a précisé le chirurgien Sarunas Dailidenas.

L’homme avait commencé à avaler les objets métalliques au cours du dernier mois après avoir cessé de boire, a indiqué Algirdas Slepavicius, le chirurgien en chef à l'hôpital de Klaipeda. “Nous n'avons jamais rien vu de tel”, a-t-il commenté.

Syndrome de Pica

Le fait d’ingérer des substances non nutritives et non comestibles est caractéristiques du syndrome de Pica. Ce trouble alimentaire sévère peut être plus ou moins grave en fonction de la nature des éléments ingérés. La forme de pica la plus répandue et la plus étudiée est la géophagie, l’ingestion de terre. Le patient lituanien pourrait souffrir d’acuphagie, qui fait référence à l'ingestion d'objets pointus et tranchants. Très rare, ce trouble alimentaire est extrêmement dangereux pour celui qui en souffre, puisqu’il peut détruire ses intestins, et donc être mortel.