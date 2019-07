Inde : les médecins découvrent 33 objets tranchants dans son estomac

L’histoire spectaculaire de Yogesh est rapportée par le Daily News and Analysis (DNA India), un journal anglophone indien.

Aiguilles, tournevis et lames de rasoir

Ce trentenaire originaire de la région de Chhatarpur dans la région du Madhya Pradesh, s’est rendu dans un hôpital privé en raison de vives douleurs à l’estomac. Pris en charge sur place par les médecins, il s’est plié à divers examens médicaux, dont une radiographie.

Cette dernière a mis en lumière le mal dont souffre en réalité Yogesh : le syndrome de Pica. En effet, quelle n’a pas été la surprise des médecins lorsqu’ils ont découvert dans l’estomac de leur patient des objets coupants et pointus tels qu’un crayon, des aiguilles, du fil métallique, des tournevis, des lames de rasoir ou encore du cuir.

Transporté aux urgences, Yogesh a été opéré le 17 juillet dernier. L’intervention chirurgicale, qui a duré 2 heures, a révélé que l’homme avait avalé 33 objets dangereux. C’est leur accumulation dans son estomac qui avait causé cette douleur « insupportable » dont il se plaignait. L’issue aurait pu lui être fatale, mais Yogesh est aujourd’hui hors de danger, ont assuré les médecins.

Qu’est-ce que le syndrome de Pica ?

Pathologie méconnue, le syndrome de Pica est un trouble alimentaire sévère qui se caractérise par l'ingestion durable (plus d'un mois) de substances non nutritives et non comestibles : terre, craie, sable, papier, plastique, céruse, haie végétale, couches, cendre de cigarette, etc. Le pica peut être bénin, ou au contraire mettre en jeu le pronostic vital.

En effet, cette consommation impulsive de substances diverses peut entraîner diverses complications, dont l’obstruction intestinale, la perforation avec péritonite, l’obstruction des voies respiratoires ou encore l’intoxication aux métaux lourds. Les carences ou la dénutrition sont aussi possibles.

Dans la majorité des cas, la maladie de Pica est symptomatique d’un trouble psychiatrique, et peut s’accompagner d’un retard mental ou d’un trouble envahissant du développement (TED). Une psychothérapie peut alors être nécessaire pour la traiter.