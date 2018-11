Sam, le jeune rugbyman paralysé après avoir avalé une limace est décédé

C'était un pari stupide entre adolescent imbibés, et Sam Ballard, l'adolescent de 19 ans, espoir du rugby australien, a avalé cette limace lors d'une fête arrosée entre amis. Malheureusement, cette banale limace de jardin contenait un parasite appelé Angiostrongylus cantonensis, dont l’hôte habituel est le rat.

Le plus souvent, les personnes infectées par ce parasite n'ont pas de problème. Exceptionnellement, une personne contaminée peut contracter une méningo-encéphalite, une grave infection qui touche les méninges, mais aussi le cerveau, avec des lésions sévères à la clé. C’est le cas de Sam, qui est tombé dans un coma qui a duré plus d'un an.

Tétraplégie irréversible

A son réveil, le jeune homme est tétraplégique, les séquelles neurologiques liées aux atteintes du cerveau sont irréversibles… Il passe 3 ans à l’hôpital et ses soins sont financés par le régime national d’assurance invalidité Australien, le NDIS, à hauteur de 492 000 $ (environ 397 216 €). Ces derniers temps, le jeune homme de 28 ans était totalement dépendant : il devait être nourris par sonde gastrique, il faisait des crises d'épilepsie, sa température corporelle était complètement dérégulée et il demeurait paralysé dans un fauteuil roulant...

Une fin difficile

Pourtant, le régime d'assurance avait décidé en septembre dernier de réduire l’allocation de Sam à 135 000 $ (environ 108 973 €). Les amis et les proches de Sam se sont alors organisés pour obtenir des soutiens financier sur les réseaux sociaux et constituer une cagnotte visant à compenser la baisse de l'allocation.Nous nous en étions fait l'écho.

Mais ces derniers mois, l'état de Sam s'était fortement dégradé et Sam était tombé dans un coma profond (coma végétatif). Il meurt au bout de 9 ans d'agonie suite à un pari stupide, un pari comme en font beaucoup de jeunes tous les jours. La cagnotte servira à payer ses obsèques.

Le parasite en question : Angiostrongylus cantonensis

L’ingestion du parasite Angiostrongylus cantonensis par l’homme peut exceptionnellement, après une incubation qui dure 2 à 3 semaines, provoquer une méningo-encéphalite avec paralysie des nerfs crâniens et autres lésions du cerveau. Ce parasite se transmet par voie digestive, c’est une "zoonose" dont le réservoir est constitué par les crustacés, les escargots, les limaces. Les limaces se contaminent en ingérant les excréments des rongeurs.

Les rats hébergent, en effet, une forme du parasite qui est normalement non-infestante pour l’homme. Ce dernier peut se contaminer via des aliments ou de l’eau contaminés, par ingestion d’escargots, de limaces ou de crustacés parasités, ainsi que par des plantes (salade). Les cas sont généralement localisés en Afrique, Asie et Océanie. Il n’existe pas de traitement spécifique.