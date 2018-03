Australie : un jeune joueur de rugby paralysé après avoir avalé une limace lors d'un pari

Malheureusement, cette banale limace de jardin contenait un parasite appelé Angiostrongylus cantonensis, dont l’hôte habituel est le rat. Les limaces se contaminent en ingérant les excréments des rongeurs.

Le plus souvent, les personnes infectées par le parasite n'ont pas de problème. Exceptionnellement, une personne contaminée peut contracter une méningo-encéphalite, une grave infection qui touche les méninges, mais aussi le cerveau. C’est le cas de Sam, qui est tombé dans un coma et celui-ci a duré 420 jours.

A son réveil, le jeune homme est tétraplégique, les séquelles neurologiques liées aux atteintes du cerveau sont irréversibles… Il passe 3 ans à l’hôpital, ses soins sont financés par le régime national d’assurance invalidité, le NDIS, à hauteur de 492 000 $ (environ 397 216 €). Aujourd'hui, le jeune homme à 28 ans et est totalement dépendant : il doit être nourris par sonde gastrique, il fait des crises d'épilepsie, sa température corporelle est complètement dérégulée et il demeure paralysé dans un fauteuil roulant... le régime d'assurance a décidé en septembre dernier de réduire l’allocation de Sam à 135 000 $ (environ 108 973 €).

