La plupart du temps, aucun symptôme n’accompagne l’infection et les patients guérissent sans séquelle. Mais il arrive que le parasite migre vers le cerveau et le système nerveux. La méningite se déclare alors, provoquant des maux de tête intenses, des tremblements, un engourdissement, et de la fièvre. Dans certains cas, l’infection est mortelle.





Un traitement difficile

Ces douleurs ne sont pas dues au hasard : elles ont tendance à suivre la progression du ver dans le cerveau. « C’est comparable au fait d’avoir une balle qui bouge lentement dans le cerveau, sans raison pour qu’elle bouge dans telle ou telle zone du cerveau », résume Sarah Park, épidémiologiste de l’Etat de Hawaii, interrogée par l’Associated Press.

Face à ces souffrances, peu de solutions hormis un traitement symptomatique. Les spécialistes craignent qu’en tuant le parasite, la situation ne se dégrade. « Un médicament antiparasitaire pourrait tuer le ver ; mais le problème réside dans le fait que les organismes mourants peuvent créer une réponse inflammatoire très sévère et aggraver l’état du patient », a expliqué le Dr Constantine Tsigrelis, infectiologue aux hôpitaux universitaires de Cleveland (Etats-Unis).

Ne reste donc qu’une solution : éviter la contagion. Cette fois, le remède est simple. Il suffit de nettoyer correctement tous les produits frais, peu importe leurs origines. Car les limaces, on le sait, ont la fâcheuse habitude de s’inviter partout.