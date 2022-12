Atteint d’atroces douleurs, cet ado a retrouvé son chargeur… dans son estomac

L'ESSENTIEL Il y a un an, une histoire similaire, un peu plus dramatique, était arrivée à un garçon de neuf ans à Stirling en Écosse.

Le petit avait frôlé la mort après avoir ingéré pas moins de six aimants, encouragé par un défi sur le réseau social TikTok.

"L’étendue des dégâts était telle que mon enfant de 9 ans, drôle, extraverti et en bonne santé, a perdu son appendice, son intestin grêle et 30 cm de son gros intestin", avait déclaré sa mère peu de temps après l’incident.

Personne ne sait vraiment comment cela est arrivé mais un cordon de charge USB a été retrouvé dans l’estomac d’un adolescent de 15 ans. Cette histoire invraisemblable nous est rapportée par The Daily Mirror.

Un câble d'un mètre logé dans l'estomac et l'intestin

Selon le tabloïd anglais, l’adolescent, originaire de la ville de Diyarbakir en Turquie, a commencé à s’inquiéter après de violents maux de ventre et des nausées. Il s’est donc rendu à l’hôpital, où on lui a fait une radiographie pour comprendre l’origine du mal. Et là, grosse surprise pour les internes. Sur la radio, dans l'estomac, ils découvrent un câble de près d’un mètre de long qui convient à la recharge des téléphones ou des casques audios. Une chance : il n’est pas encore digéré. Pour faire face à cette situation assez insolite, le garçon est transféré à l’hôpital universitaire Firat d’Elazig, situé à environ trois heures de route de là, afin de voir un spécialiste, le gastro-entérologue pédiatrique Yasar Dogan.

Le Dr Dogan a procédé à une endoscopie pour retirer le câble de charge. Il s’agit d’une technique qui permet d’observer l'œsophage, l'estomac et le duodénum, grâce à un tube souple contenant une petite caméra afin d’effectuer des prélèvements et des gestes chirurgicaux. Il a déclaré aux médias locaux : "Nous avons évidemment eu du mal à retirer le câble, car une extrémité du câble était passée dans l'intestin grêle." En plus du câble, les médecins ont également du retirer un élastique à cheveux qui se trouvait aussi dans l'estomac de l'adolescent. Heureusement, cette aventure ubuesque finit bien : la procédure a été un succès et le jeune patient a pu être renvoyé chez lui en bonne santé.

Ingestion d'objet : un sujet à prendre au sérieux pour les parents

Si tout s'est finalement bien passé pour ce garçon, les ingestions de produits électroniques sont loin d’être anodines et peuvent être très dangereuses, notamment pour les plus petits. En ces périodes de fêtes, les piles boutons au lithium, contenus parfois dans les jouets de Noël, sont particulièrement sujettes aux incidents en raison de leur petite taille. Rien qu’en région parisienne, 50 cas d’ingestion par des enfants ont été relevés en 18 mois dans les hôpitaux de l’AP-HP. Vous pouvez lire nos recommandations en cas d’ingestion.

En 2019, nous avions également documenté le cas d’une fillette de 9 mois opérée après avoir ingéré une étoile de Noël en plastique.