Piles boutons au lithium : que faire en cas d'ingestion par les enfants ?

L'ESSENTIEL Les piles boutons peuvent être un danger mortel pour les enfants, en particulier pour ceux âgés de 5 ans ou moins.

La HAS et la STC conseillent de travailler avec les industriels pour favoriser la fabrication et l’utilisation de piles boutons d’un diamètre inférieur à 15 mm.

Rondes, petites, brillantes, plates… Les piles boutons, qui sont présentes dans les télécommandes, les montres ou les jouets, attirent l’œil des tout-petits. Problème : elles peuvent facilement être avalées par les enfants en bas âge.

Selon Florence Campeotto, pédiatre spécialiste en gastro-entérologie à l’hôpital Necker-Enfants malades, ce type d’accident domestique est de plus en plus fréquent. "En dix-huit mois, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, nous avons relevé 50 cas d’ingestion par des enfants dans les hôpitaux franciliens de l’AP-HP. Au Samu de Paris, 25 appels ont été traités pour ce type de problème l’an dernier, dont trois étaient en urgence vitale", a-t-elle déclaré au Parisien.

Piles boutons : "En cas d’ingestion, il est primordial de réagir très vite"

Face aux incidents liés à ces piles au lithium, Duracell a lancé une campagne de prévention, du 1er octobre au 31 décembre, pour alerter sur les risques encourus par les tout-petits et favoriser l'adoption des bons réflexes. Pour rappel, ces petits objets peuvent se bloquer dans l’œsophage et provoquer, par leur action électrique dans ce milieu humide, une brûlure locale. C’est pourquoi "en cas d’ingestion, il est primordial de réagir très vite", d’après la Haute autorité de santé (HAS) et la Société de Toxicologie clinique (STC).

Quels sont les bons gestes en cas d’ingestion de piles boutons ?

Dans un communiqué, les deux instances donnent leurs conseils pour améliorer la prise en charge d’un enfant ayant avalé une pile bouton. La STC et la HAS rappellent que chaque minute compte en cas d’ingestion d’une pile bouton. "Il ne faut pas perdre de temps devant l’ingestion d’une pile bouton, que l’ingestion soit avérée ou simplement supposée", insistent-elles. Face à cet accident, il est recommandé de laisser à jeun l’enfant et de ne pas le faire vomir. Les deux instances préconisent d’appeler directement le 15 ou un centre d’antipoison afin de déclencher sans délai l’évaluation et la prise en charge adaptée du tout-petit.

Une radiographie thoracique pour confirmer l’ingestion

Une fois que l’enfant est arrivé aux urgences ou dans un cabinet médical, sa prise en charge doit être minutée pour éviter une issue potentiellement mortelle. Il est conseillé que le tout-petit réalise une radiographie du thorax afin de confirmer l’ingestion et de déterminer la localisation de la pile bloquée dans l’œsophage, qui est une "urgence vitale".

La STC et la HAS précisent que lorsque la pile est enclavée dans cette partie du tube digestif, une endoscopie digestive haute doit être rapidement effectuée car le risque de complications graves, c’est-à-dire de brûlure œsophagienne sévère, est majoré au-delà de deux heures. "Si la pile se trouve dans l’estomac, la prise en charge doit être adaptée à chaque situation, et une endoscopie digestive est parfois nécessaire", spécifient les instances.