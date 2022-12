Repas festifs : 5 conseils pour se rétablir des excès de Noël

L'ESSENTIEL Les fêtes de fin d'année mettent notre organisme à rude épreuve.

Suivez 5 conseils détox pour mieux récupérer.

Mises en bouche, saumon fumé, foie gras, dinde, fromage, bûche et chocolats... pas facile d’être raisonnable en ces fêtes de fin d'année ! Notre organisme n’en est assurément pas ravi. Durant la semaine entre Noël et le Nouvel An, notre corps supporte de nombreux repas riches et alcoolisés, qui le sollicitent davantage. Bilan : nous nous sentons souvent lourds, ballonnés et souffrons d'indigestion, de maux de tête ou de boutons disgracieux.

"Pendant les réveillons, ce qui va être le plus pesant, ce sont les excès d’aliments gras et sucrés et l’alcool qui vont beaucoup mobiliser notre organisme. D’autre part, on mange trop sur une période trop courte", explique la nutritionniste Corinne Chicheportiche-Ayache à 20 Minutes. Il faut alors mettre l’organisme au repos. Voici 5 conseils pour se remettre après un repas trop lourd.

Faire l’impasse sur les restes de la soirée

Cela pourrait être évident, néanmoins nous sommes nombreux à être tentés par le saumon ou la dinde restant après le réveillon de Noël. Il est préférable d’éviter le dernier morceau de foie gras pour ne pas avoir de souci avec ses intestins. "Le lendemain de Noël, on ne se précipite pas sur les restes et on ne commet pas les mêmes excès que la veille", conseille au Point Florence Foucaut, diététicienne, nutritionniste et membre de l'Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN). De son côté, Corinne Chicheportiche-Ayache recommande "aux personnes qui reçoivent de donner tout ce qui reste parce que si on prolonge les excès d’un soir par des toasts au foie gras le lendemain, on risque de continuer à stocker".

Fibres, vitamines... Manger sainement entre les fêtes

Ce n’est pas une bonne idée non plus de choisir une entrecôtes-frites le lendemain de Noël. Pour retrouver de la légèreté et aider son foie, choisissez des aliments riches en fibres et en vitamines, comme les légumes et les fruits, qui permettent d’évacuer l'eau de votre corps. L’idéal est de les cuire à la vapeur pour préserver leurs nutriments. Chou, brocoli, poireau, fenouil, céleri ou radis noir : on adore ces légumes de saison reconnus pour leurs propriétés détoxifiantes. On peut aussi les manger grillés, sautés à la poêle, ou en soupe, mais sans ajouter trop de matière grasse ! Les fruits riches en vitamine C, en fibres et en antioxydants sont aussi des amis après la fête, ainsi que les céréales complètes, les légumineuses et "les yaourts enrichis en ferments lactiques qui vont aider au bon confort digestif", explique Corinne Chicheportiche-Ayache.

Privilégier les boissons qui hydratent bien

Lorsque vous mangez trop et buvez plus d'alcool que d'habitude, il est recommandé de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour pour rester hydraté. Le thé vert, la tisane détox, la décoction au gingembre et les eaux gazeuses à faible teneur en sodium sont recommandés. Cependant, on évite le café : il est plus susceptible de déshydrater et de provoquer des maux de tête du fait de son effet diurétique. Il est préférable de ne pas boire de sodas ou de jus trop sucrés pendant quelques jours.

Eviter de consommer de l'alcool avant le réveillon du jour de l'an

Prendre soin de son foie, organe qui filtre les toxines, est un must pour se débarrasser de celles qui se sont accumulées pendant le dîner de Noël. L'idéal est donc de lui accorder une pause au moins entre Noël et le jour de l'an. Pour cela, on évite l'alcool afin d’éliminer les excès du réveillon et du déjeuner de Noël.

Pratiquer une activité physique dans les jours qui suivent Noël

Pas besoin d’aller à la salle de sport pendant des heures... à moins que vous ne le vouliez vraiment. Pour les moins ambitieux, une promenade digestive post-repas est idéale. Elle vous permet de faire une pause entre les repas et vous évite de vous assoupir. Lors des jours qui suivent Noël, on essaie de "se bouger" autant que possible, on marche, on fait du Pilates voire même du jogging. "Se bouger aidera également votre corps à récupérer rapidement et à se préparer pour affronter la soirée de réveillon du jour de l’an", explique Florence Foucaut.