Traiter l’apnée obstructive du sommeil peut réduire… les brûlures d’estomac

L'ESSENTIEL D’après des chercheurs, des appareils de pression positive continue (PPC) utilisés contre l’apnée du sommeil pourraient améliorer d’autres conditions.

En effet, ils pourraient diminuer de façon significative les reflux gastriques et les problèmes respiratoires.

Ces symptômes sont souvent présents chez les personnes souffrant l’apnée du sommeil, une pathologie qui entraîne des pauses respiratoires anormalement fréquentes pendant la nuit.

Un traitement contre une maladie peut apporter des avantages supplémentaires pour la santé. C’est le cas des appareils de pression positive continue (PPC), utilisés pour lutter contre l’apnée du sommeil. D’après une étude, ils peuvent en outre diminuer les brûlures d'estomac nocturnes et les symptômes respiratoires.

L'apnée du sommeil peut être soulagée par des appareils portés la nuit sur le visage

"L’apnée du sommeil ou syndrome d’apnées–hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) est un trouble de la ventilation nocturne dû à la survenue anormalement fréquente de pauses respiratoires", explique l’Assurance Maladie.

Pour mieux dormir, les patients atteints de SAHOS peuvent utiliser des appareils de pression positive continue (PPC) qui fonctionnent en insufflant de l'air à travers un masque facial tout au long de la nuit pour empêcher les voies respiratoires de l'utilisateur de se refermer.

Mais les bénéfices ne s’arrêtent pas là d’après les chercheurs. En effet, alors que les personnes souffrant d'apnée obstructive du sommeil sont trois fois plus susceptibles de souffrir régulièrement de brûlures d'estomac nocturnes et que la toux et la respiration sifflante sont également plus fréquents, le PPC pourrait permettre de diminuer ces symptômes, expliquent les auteurs de l’étude.

Apnée du sommeil : Les appareils de PPC diminuent drastiquement les brûlures d'estomac

L’équipe de chercheurs a utilisé les résultats de l'étude Icelandic Sleep Apnea Cohort, comprenant 822 patients diagnostiqués avec un SAOS modéré à sévère.

L'analyse a montré que les personnes qui utilisaient régulièrement les appareils de PPC étaient environ 42 % moins susceptibles de souffrir de brûlures d'estomac nocturnes, par rapport à celles qui utilisaient peu ou pas du tout les appareils.

"Cette diminution du reflux chez les utilisateurs de PPC semblait se traduire par une diminution de plus de quatre fois du risque de toux matinale productive et de près de quatre fois du risque de bronchite chronique”, détaillent les chercheurs. Le risque de respiration sifflante était également plus faible.

Selon les chercheurs, le fait que l'appareil maintient les voies aériennes supérieures ouvertes pendant le sommeil aide probablement la valve entre l'estomac et le tube alimentaire à rester fermée, ce qui pourrait empêcher l'acide de s'échapper de l'estomac.