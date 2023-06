Apnée du sommeil : un appareil peut surveiller la respiration à distance

L'ESSENTIEL Un nouvel outil permettant de surveiller la respiration à distance et avec précision a été testé avec efficacité sur des crapauds.

Cette innovation pourrait permettre de mieux gérer le contrôle des signes vitaux tout en respectant le bien-être des patients.

Utilisée dans un environnement clinique elle pourrait être utile dans de nombreuses affections.

La technologie est une alliée de la santé et des scientifiques l’ont démontré avec une nouvelle invention : un système qui permettrait de surveiller les signes vitaux comme la respiration, sans entraver le bien-être, la santé et la vie privée des patients.

En effet, alors que cette surveillance est aujourd’hui principalement assurée par des systèmes filaires ou invasifs, et les images conservées, des scientifiques du Nano Institute de l'université de Sydney en Australie ont mis au point un système de radar à distance qui permet un contrôle très précis et ne nécessitant pas de contact physique.

Le résultat de leurs travaux a été publié dans Nature.

Radar de surveillance des signes vitaux : un sytème précis et simultané

"Le radar utilise un système photonique basé sur la lumière - plutôt que l'électronique traditionnelle - pour générer, collecter et traiter les signaux radar. Cette approche permet de générer des signaux de radiofréquence (RF) à très large bande, ce qui offre un suivi multiple, simultané et extrêmement précis des sujets", explique l'auteur principal, Ziqian Zhang, étudiant en doctorat à l'École de physique.

Les scientifiques l’ont combiné avec le LiDAR (détection et télémétrie par ondes lumineuses) qui a permis d'obtenir un système de détection avec une résolution allant jusqu'à six millimètres et une précision de l'ordre du micromètre.

Les chercheurs ont mené leur expérience sur des crapauds et ont pu détecter à distance et avec précision les pauses dans les schémas respiratoires. Le système a également été utilisé sur des appareils simulant la respiration humaine.

La surveillance sans contact est bénéfique dans de nombreuses situations

Cette approche pourrait non seulement permettre d'améliorer le confort des patients, mais aussi de réduire le risque de contamination croisée, ce qui en fait un outil précieux dans les environnements où la lutte contre les infections est cruciale, expliquent les auteurs.

Une surveillance constante des signes vitaux est nécessaire dans divers environnements cliniques “tels que les unités de soins intensifs, pour les patients souffrant de maladies graves, la surveillance de la santé dans les établissements de soins pour personnes âgées et les prisons, ou dans les situations de surveillance de la sécurité où la somnolence peut provoquer des accidents”, indiquent les auteurs.

"La prochaine étape consistera à miniaturiser le système et à l'intégrer dans des puces photoniques qui pourraient être utilisées dans des appareils portables", a déclaré M. Zhang.

Utile pour lutter contre l'apnée du sommeil

Cette invention pourrait permettre notamment de mieux dépister et de diagnostiquer l’apnée du sommeil, appelé aussi syndrome d’apnées–hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS), un trouble de la ventilation nocturne dû à la survenue anormalement fréquente de pauses respiratoires, rappelle l’Assurance Maladie.

Aujourd’hui, le diagnostic est effectué dans un laboratoire du sommeil ou au cabinet du médecin, avec des capteurs placés sur le corps qui enregistrent les paramètres de la respiration pendant la nuit.