Un outil et une application pour surveiller la taille de la tumeur en temps réel

L'ESSENTIEL L’appareil FAST fonctionne grâce à des batteries.

Pour l’instant, le dispositif FAST n’a été testé que sur des souris.

Il y a eu 382.000 cas de cancer en France en 2018, selon Santé publique France. Pour assurer un meilleur suivi des patients, une équipe de chercheurs a mis au point un nouvel outil qui mesure en temps réel la taille de la tumeur, au millimètre près. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Science Advances.

Mesure de la croissance des tumeurs

Ce dispositif électronique, appelé FAST pour “Flexible Autonomous Sensor Measuring Tumours” (traduisez : capteur flexible (et) autonome mesurant les tumeurs), est petit et se colle sur la peau. Ainsi positionné, il mesure la croissance des tumeurs cancéreuses et communique les résultats à une application sur smartphone.

Les auteurs estiment que ce nouveau dispositif permettrait de mieux suivre l’évolution de la tumeur et donc l’efficacité des médicaments anticancéreux. Tout cela, de manière rapide, non invasive et peu coûteuse. En effet, actuellement, les technologies de mesure de l’évolution tumorale à partir d'un traitement médicamenteux prennent du temps et les résultats sont longs à obtenir.

Plus efficace que les méthodes actuelles de suivi du cancer

"Dans certains cas, les tumeurs sous observation doivent être mesurées à la main avec des étriers", explique Alex Abramson, l’un des auteurs. L'utilisation d'étriers métalliques en forme de pinces pour mesurer les tissus mous n'est pas idéal, et les approches radiologiques ne peuvent pas fournir le type de données continues nécessaires à une évaluation en temps réel. FAST peut détecter les changements de volume de la tumeur à l'échelle de la minute”.

Selon les auteurs, il y a trois grands avantages à leur dispositif. Le premier est d’assurer une surveillance continue de la tumeur et donc de l’évolution du cancer. Ensuite, le capteur peut identifier et mesurer des changements difficiles à voir avec d’autres méthodes.

Un dispositif flexible et non-invasif

Enfin, FAST est une méthode non invasive, facile à installer et qui ne nécessite pas beaucoup d’action de la part du porteur. Celui-ci peut aussi se déplacer sans être gêné par l'appareil. D’autant plus que, et c’est une autre grande avancée de ce dispositif, FAST est flexible ce qui signifie que lorsqu’il est étiré puis recontracté par la peau - par un mouvement par exemple -, il s’adapte pour ne pas fausser l’analyse des données connectées.

À terme, ce dispositif pourrait donc permettre de mieux suivre l’efficacité des traitements anticancéreux des malades en temps réel, et ainsi donner des informations aux médecins permettant de les adapter au mieux.