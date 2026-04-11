Insuffisance cardiaque : comment mieux utiliser son temps d'exercice ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, combiner entraînement cardio et renforcement musculaire serait meilleur pour la santé des patients atteints d’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite.

Celle-ci correspond à une perte de force musculaire cardiaque si importante que le cœur ne peut plus pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme.

Dans le détail, les chercheurs ont observé de meilleurs résultats en termes de capacité aérobie, de distance de marche et de force du haut du corps, comparativement au seul entraînement cardio.

Plutôt cardio ou renforcement musculaire ? Pour les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque, le mieux serait de combiner les deux, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Sport and Health Science.

Combiner exercices cardio et de musculation en cas d’insuffisance cardiaque

L’insuffisance cardiaque est une maladie fréquente qui se caractérise par l’incapacité du cœur à assurer normalement la propulsion du sang dans l’organisme. Sans traitement, cette défaillance ne permet plus aux organes de recevoir suffisamment d'oxygène et d'éléments nutritifs, essentiels à leur bon fonctionnement, indique l’Assurance maladie.

La Haute autorité de santé (HAS) recommande aux patients qui en sont atteints de pratiquer une activité physique régulière. L’instance préconise d“associer des exercices d’endurance et de renforcement musculaire ; les premiers diminuent l’essoufflement, les seconds augmentent la force, la puissance et l’endurance musculaires.”

Mais ce n’est pas tout. Cette combinaison pourrait avoir d’autres bénéfices pour la santé des patients atteints d'insuffisance cardiaque. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont justement mesuré les bienfaits obtenus par la combinaison de ces deux types d’activité, comparativement au seul entraînement cardio.

Pour cela, ils ont analysé 15 études portant sur la pratique sportive de 466 patients atteints d’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite. Celle-ci correspond à une perte de force musculaire cardiaque si importante que le cœur ne peut plus pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme.

Résultat : comparativement au cardio seul, les patients suivant des programmes combinant entraînement cardio et renforcement musculaire ont une meilleure capacité aérobie, augmentent leur distance de marche (mesurée lors de tests de marche) leur force du haut du corps. Cela est valable pour tous les types d’exercices cardio mais encore plus pour l’entraînement fractionné de haute intensité (HIIT). D’après les chercheurs, ce type d'exercice cardio serait encore plus bénéfique lorsqu’il est associé à du renforcement musculaire.

Remplacer une partie de l'entraînement cardio par du renforcement musculaire

Plus surprenant, les chercheurs ont découvert que ces conclusions étaient aussi valables à durée d'entraînement égale. Autrement dit, les patients atteints d’insuffisance cardiaque ne doivent pas forcément faire plus de sport pour obtenir des bénéfices mais simplement remplacer une partie de l'entraînement cardio par du renforcement musculaire, ou inversement.