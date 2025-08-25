Insuffisance cardiaque : pourquoi il est important d’avoir un sommeil régulier ?

L'ESSENTIEL Les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque ayant un sommeil irrégulier présentaient un risque plus de deux fois plus élevé de subir un nouvel événement dans les 6 mois.

La variabilité des horaires de sommeil peut perturber les mécanismes impliqués dans la régulation du système cardiovasculaire.

L’amélioration de la régularité du sommeil peut ainsi être une approche thérapeutique peu coûteuse, selon les chercheurs.

Nouveau conseil pour les 1,5 million de Français concernés par l'insuffisance cardiaque : faites attention à vos horaires de coucher et de lever. Une étude menée par l’Oregon Health & Science University et publiée dans JACC Advances montre qu’un sommeil modérément irrégulier double le risque de développer un nouvel événement clinique dans les six mois.

Mauvais sommeil et insuffisance cardiaque : deux fois plus de risques d’un nouvel incident

Il a été maintes fois démontré que le fait de se coucher et de se lever à des horaires réguliers est important pour la santé globale. Les chercheurs américains ont voulu évaluer précisément ses effets sur la santé cardiaque, et plus particulièrement celles des patients présentant une insuffisance cardiaque.

Pour cela, ils ont recruté 32 patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë entre septembre 2022 et octobre 2023. Pendant une semaine après leur sortie de l'hôpital, ils devaient noter dans un carnet à quelle heure ils s'endormaient la nuit et se réveillaient le matin ainsi que les horaires de leurs siestes s’ils en faisaient.

En fonction de leurs habitudes de sommeil, les participants ont ensuite été classés comme “dormeurs réguliers” ou “modérément irréguliers”.

Après leur sortie de l’hôpital, 21 participants ont vécu un événement clinique au cours des six mois. Treize d’entre eux appartenaient au groupe ne dormant pas à heures fixes. Ainsi, statistiquement, les patients qui n’avaient pas d’habitudes de sommeil régulières présentaient un risque plus de deux fois plus élevé de subir un nouveau problème cardiaque au cours des six mois.

Dormir à des horaires réguliers pour protéger le cœur

Face à ces résultats, les chercheurs concluent : "l’amélioration de la régularité du sommeil peut être une approche thérapeutique peu coûteuse pour atténuer les événements indésirables chez les adultes souffrant d’insuffisance cardiaque."

Dans un communiqué, l’auteure principale de l’étude, Dr Brooke Shafer explique comment le sommeil impacte le cœur. "Lorsque nous dormons et sommes au repos, notre tension artérielle et notre rythme cardiaque diminuent par rapport à la journée. Cependant, la variabilité des horaires de sommeil peut perturber les mécanismes impliqués dans la régulation du système cardiovasculaire. Un sommeil irrégulier peut contribuer à des effets indésirables, en particulier chez les personnes déjà atteintes d'insuffisance cardiaque."