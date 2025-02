Insuffisance cardiaque : les infections jouent-elles un rôle ?

L'ESSENTIEL Les personnes hospitalisées pour des infections présentent un risque plus élevé de développer une insuffisance cardiaque plus tard.

Les risques d'insuffisance cardiaque étaient notamment plus importants en cas d'infections sanguines et respiratoires.

Pour les chercheurs, il serait intéressant d'ajouter les antécédents d'infections dans les facteurs de risques cardiaques.

Cystite, furoncle, grippe, pneumonie, sepsis… qu'elles soient urinaires, dermatologiques, respiratoires ou sanguines, une grande partie des infections mettent à mal le cœur, si on en croit les travaux de l’université du Minnesota et de la Mayo Clinic.

Les chercheurs ont, en effet, découvert que les personnes hospitalisées pour une infection avaient un risque accru de souffrir plus tard d’insuffisance cardiaque. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Journal of the American Heart Association le 30 janvier 2025.

Infection : un risque accru d’insuffisance cardiaque jusqu'à deux fois plus élevé

Pour mieux comprendre les facteurs de risque de l'insuffisance cardiaque, les scientifiques ont suivi 14.468 adultes âgés de 45 à 64 ans sur une durée médiane de 27 ans. Les volontaires ont passé des visites médicales et répondu à des questions par téléphone régulièrement pendant la période de l’étude. De plus, un participant sur quatre a souffert d'épisodes d'insuffisance cardiaque au cours de ces trois décennies de recherches.

L’analyse de ces données a montré que les patients ayant été hospitalisés à un moment donné pour une infection avaient deux fois plus de risque de présenter une insuffisance cardiaque. L’équipe précise que les risques étaient plus élevés en cas d'infections sanguines et respiratoires, mais ils étaient également significatifs en cas d'infections cutanées et urinaires. En revanche, il n'y avait qu'une très faible corrélation entre les infections digestives et le trouble cardiaque.

Infections : un facteur de risque de trouble cardiaque à prendre en compte ?

"Nos résultats soutiennent la littérature antérieure établissant un lien entre l'infection et le risque d’insuffisance cardiaque ainsi que la nécessité de recherches supplémentaires explorant le potentiel des stratégies de prévention de l'infection, telles que la vaccination, pour minimiser le fardeau des pathologies liées à l’insuffisance cardiaque", écrivent les auteurs dans leur article scientifique.

Pour eux, il pourrait être ainsi intéressant de prendre en compte les antécédents d'infections lors de l’évaluation des risques des patients. Ils encouragent aussi les personnes qui ont déjà été hospitalisées en raison d'infections de l’indiquer à leur médecin lors de leurs échange sur les moyens de réduire les risques cardiaques.

"Si de futures études devaient fournir des preuves d’une association causale, il pourrait y avoir des implications importantes à l’échelle de la population, compte tenu de la prévalence élevée des infections et du fardeau de l’insuffisance cardiaque sur notre société vieillissante", conclut l’équipe.