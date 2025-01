Grippe : la campagne de vaccination prolongée jusqu’à fin février

L'ESSENTIEL La campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu’au 28 février 2025.

Cette décision a été prise en raison de la virulence de l’épidémie de grippe. En effet, mi-janvier, elle reste toujours à un niveau d’intensité élevé dans toutes les classes d’âge.

La vaccination est particulièrement recommandée aux personnes à risque : les plus de 65 ans, leurs proches, les femmes enceintes, l'entourage des bébés, les professionnels de santé...

Si vous n’êtes pas vacciné contre la grippe, il n’est pas trop tard pour le faire. La campagne de vaccination conjointe contre l’infection et la Covid-19 a été prolongée jusqu’au 28 février 2025.

Cette décision d’étendre le programme lancé mi-octobre a été prise, car “la circulation des virus grippaux est toujours très active en métropole comme en outre-mer”.

La campagne de vaccination contre la grippe étendue jusqu’au 28 février

La campagne de vaccination contre la grippe et la Covid-19 qui devait durer jusqu’au 31 janvier a ainsi été étendue d'un mois supplémentaire pour tenter de lutter contre une activité grippale demeurant importante malgré l'avancée de la saison. "Les personnes fragiles sont invitées à se faire vacciner sans attendre", ajoute le ministère de la Santé dans son annonce. C’est-à-dire :

les personnes de 65 ans et plus et leur entourage (famille, professionnels de santé, aides à domicile…) ;

les personnes de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques ;

les femmes enceintes ;

les personnes souffrant d’obésité : indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 40 ;

l’entourage des nourrissons à risque de grippe grave et des personnes immunodéprimées ;

les professionnels exposés aux virus influenza aviaires et porcins.

Pour mémoire, toutes ces personnes peuvent bénéficier d’une vaccination contre la grippe prise en charge à 100 %. L’injection peut être administrée par un pharmacien, un infirmier, médecin ou une sage-femme. "En cas de perte ou d’oubli du bon de prise en charge, le professionnel de santé peut en éditer un sur place, garantissant ainsi un accès facilité à la vaccination", précisent les autorités.

Pourquoi la grippe est-elle si virulente cette année ?

Le dernier rapport hebdomadaire de Santé publique France sur la circulation des virus de l’hiver publié le 22 janvier 2025 indique que l'activité grippale était toujours intense mi-janvier. Néanmoins, une dynamique différente était observée selon les classes d'âge. "Les indicateurs étaient globalement en hausse chez les moins de 15 ans et en baisse chez les 15 ans et plus. En ville, l'activité continuait de progresser chez les enfants, particulièrement chez les 5-14 ans, était stable chez les 15-64 ans et diminuait chez les 65 ans et plus. Elle demeurait à un niveau d'intensité élevé tous âges confondus", précise le document.

Le taux de consultations global pour syndrome grippal était de 399 pour 100.000 habitants du 13 au 19 janvier contre 387 pour 100.000 habitants la semaine précédente.

De plus, les hôpitaux sont toujours très chargés. La part des hospitalisations pour grippe/syndrome grippal était à un "niveau d'intensité très élevé" chez les moins de 15 ans. Les seniors restaient aussi assez touchés par la maladie. Ils représentaient pour leur part 58 % des hospitalisations après passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal et 47 % des cas pris en charge par les services de réanimation. Et, si globalement les indicateurs grippaux hospitaliers tous âges confondus montrent des signes d’affaiblissement, les autorités sanitaires mettent en garde. "L'activité grippale intense actuelle chez les enfants pourrait entraîner une reprise à la hausse des indicateurs hospitaliers chez les adultes dans les prochaines semaines."

Pourquoi la grippe est-elle si virulente cette année ? Le ministère de la Santé avance une explication : "l’épidémie 2024-2025 se caractérise par une co-circulation des trois virus grippaux : les deux virus de type A, A(HN1) pdm09 et A(H3N2), et du virus de type B/Victoria. Cette co-circulation de trois virus, qui sont décrits pour avoir un impact différent selon les groupes d’âges, est inhabituelle et pourrait expliquer que toutes les classes d’âges soient touchées de façon importante." Elle a par ailleurs débuté précocement, soit dès mi-décembre, et ainsi fortement circulé au moment de la période des fêtes de fin d'année.