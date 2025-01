Grippe : des tensions sur les stocks de vaccins dans les pharmacies

L'ESSENTIEL Les stocks de vaccins contre la grippe sont en forte tension dans certaines pharmacies françaises.

Les officines ne parviennent plus à se fournir auprès des grossistes.

Les autorités sanitaires annoncent que des doses complémentaires seront mises à disposition des pharmacies.

L’épidémie de grippe s’intensifie en France. "Début janvier 2025, l’activité grippale était élevée à l’hôpital et ce dans toutes les tranches d’âges, indiquant une sévérité importante de l’épidémie", annonçait le ministère de la Santé dans un communiqué paru le 14 janvier. La vaccination est la meilleure protection contre le virus, en particulier pour les personnes à risque. Mais depuis quelques jours, les stocks de vaccins sont en tension dans certaines pharmacies.

Vaccin contre la grippe : des ruptures constatées partout en France

À TF1, Pierre-Olivier Variot, président de l'USPO (l'Union des Syndicats des Pharmaciens d’Officine), souligne que le constat concerne tout le pays, mais qu’il existe des inégalités entre les régions et même au sein d’une même ville. "Pour donner une idée, en début de semaine, il restait 400.000 doses, mais 50 % étaient détenues par 10 % des pharmacies, donc on voit bien que la répartition n'est pas forcément juste", précise-t-il. À Wasselonne dans le Bas-Rhin, par exemple, Christian Barth, pharmacien, est confronté à une pénurie de doses. "On a eu un rush dans les quinze derniers jours, souligne-t-il à RTL. Je n'en ai plus du tout, alors qu'on en avait 1.000 en début de saison. C'est le nombre qu'on commande chaque année. Les grossistes sont à sec également. C'est indisponible partout." À Marseille, plusieurs pharmaciens font face à la même situation. À France 3 Provence -Alpes-Côte d’Azur, ils expliquent être dans l’impossibilité de commander de nouvelles doses, alors que c’était encore possible il y a quelques jours. "Tous les ans, ce sont des médicaments contre le diabète, la tension, qui sont en rupture, et maintenant les vaccins et on n’a pas d’explications, confie l’un des responsables de la pharmacie Prado Mermoz à nos confrères. C’est le flou total, et c’est toujours comme ça. On est un peu démunis dans cette situation."

Comment expliquer les ruptures de stock de vaccin contre la grippe ?

Dans son interview à TF1, le président de l’USPO, Pierre-Olivier Variot, fournit quelques explications à ces tensions sur les stocks. Il rappelle que les doses de vaccin sont commandées une fois par an, en fonction des doses de vaccin délivrées l’année précédente. "La vaccination a démarré doucement et en fin de semaine dernière, on avait vacciné autant de personnes que l'an dernier, donc tous les vaccins qui ont lieu depuis dix jours, c'est du plus", indique-t-il.

Il rappelle aussi que les pharmaciens sont les seuls à prendre "le risque du stock". "La situation actuelle des officines n'est pas bonne, donc les pharmaciens commandent le minimum de ce qu'ils pensent être juste, parce que personne ne peut se permettre de jeter 50 vaccins aujourd’hui", développe le professionnel de santé.

Grippe : quelle réaction des autorités sanitaires face aux tensions sur les vaccins ?

Lundi 13 janvier, la Direction Générale de la Santé a annoncé que des stocks devraient être disponibles pour les pharmacies. "Afin d’accompagner ces dernières semaines de circulation de la grippe et en raison de la détention de stocks insuffisants dans certaines pharmacies d’officine à travers le territoire national, nous souhaitons communiquer sur la mise à disposition progressive de doses complémentaires des vaccins suivants auprès des grossistes-répartiteurs : Fluarix Tetra (Laboratoire GSK), Vaxigrip Tetra (Laboratoire Sanofi-Pasteur) et Influvac Tetra (Laboratoire Viatris)", précise le document. Dans son communiqué paru la semaine dernière, le ministère de la Santé souligne que la campagne de vaccination doit s’achever le 31 janvier prochain.