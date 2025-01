Grippe : le plan blanc déclenché dans 87 hôpitaux

L'ESSENTIEL Face à l'épidémie de grippe, 87 hôpitaux ont déclenché le plan blanc.

Ce dispositif permet entre autres d'annuler certaines opération et de rappeler les personnels en congés afin d'augmenter les moyens pour gérer l'afflux de patients.

Vingt-trois décès liés à la grippe ont été signalés, dont 12 chez les 65 ans ou plus.

L’épidémie de grippe est particulièrement virulente en ce début d’année 2025. Face au nombre de cas grandissant, le plan blanc a été déclenché dans 87 hôpitaux. Ce dispositif permet de mobiliser différents moyens pour prendre en charge l’afflux de patients.

Épidémie de grippe : "un niveau d'intensité exceptionnellement élevé à l'hôpital"

Lors de son dernier bilan hebdomadaire, Santé publique France alertant sur la montée en puissance de l’épidémie de grippe, notant entre autres "un niveau d'intensité exceptionnellement élevé à l'hôpital" par comparaison aux saisons antérieures. Le plan blanc déclenché dans 87 établissements est une des réponses pour tenter de faire face à la hausse des cas. Il permet la mobilisation de toutes les capacités de l'hôpital autant humaines que logistiques. Certaines opérations peuvent être déprogrammées et les personnels en congés rappelés.

Au micro de CNews-Europe 1 le jeudi 9 janvier, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles Catherine Vautrin avait pour sa part évoqué une mise en place de ce dispositif, inscrit dans la loi depuis 2004, étaient en place dans une "centaine" d’établissements hospitaliers français. Lors de cette interview, elle avait également "celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés" à le faire. "Quand on regarde les arrivées aux urgences et notamment les cas de complications, ce sont pour plus de 70 % des gens qui ne sont pas vaccinés et qui sont des gens éligibles", avait-elle précisé.

Grippe : tous les indicateurs en hausse à l'hôpital

Dans son dernier rapport, Santé publique France précise avoir observé "une forte augmentation des indicateurs dans toutes les classes d'âges" dans les hôpitaux, "excepté chez les 5-14 ans". Les 65 ans et plus sont particulièrement touchés par le virus de la grippe. Ils représentaient 69 % des hospitalisations après passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal début janvier.

En outre, 318 cas de grippe ont été pris en charge par les services de réanimation. 86 % des patients avaient 18 ans ou plus. Vingt-trois décès ont été signalés, dont 12 chez les 65 ans ou plus.

L’ensemble de l’Hexagone est en phase épidémie. En Outre-mer, seules la Guadeloupe et la Martinique sont dans le rouge. La Guyane et Mayotte sont classées en pré-épidémie.