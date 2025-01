Grippe : des hospitalisations «à un niveau d'intensité exceptionnellement élevé» 

L'ESSENTIEL L’épidémie de grippe progresse en France.

Selon Santé publique France, les hospitalisations liées à la maladie sont à un niveau exceptionnellement élevé.

Les personnes de plus de 65 ans représentent près de 70 % des hospitalisations consécutives à un passage aux urgences, et 92 % des décès liés à la maladie.

La France voit rouge. Dans son dernier bulletin, Santé publique France a placé toutes les régions hexagonales au niveau d’alerte maximal pour la grippe. La Martinique et la Guadeloupe sont classées dans la même catégorie. Mayotte et la Guyane sont au niveau pré-épidémique. Selon l’organisme, les hospitalisation sont à un niveau "particulièrement élevé" par rapport aux années précédentes.

Grippe : comment progresse l’épidémie en France ?

Entre le 30 décembre 2024 et le 5 janvier 2025, l’épidémie de grippe s’est accentuée en France métropolitaine. "En ville, l'augmentation de l'activité était moins importante par rapport aux deux semaines précédentes probablement en lien avec la période de congés, note Santé publique France. En revanche, à l'hôpital on observait encore une forte augmentation des indicateurs dans toutes les classes d'âges excepté chez les 5-14 ans." Sur cette période, 18.391 personnes se sont rendues aux urgences suite à un syndrome grippal. "La part des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal, parmi les hospitalisations toutes causes, se situait à un niveau d'intensité exceptionnellement élevé dans toutes les classes d’âge", constate l’organisme. Mais les personnes âgées restent les plus vulnérables face au virus. Les 65 ans et plus représentent 69 % des hospitalisations après un passage aux urgences pour grippe ou syndrome grippal. Dans ce contexte, une trentaine d'hôpitaux ont déclenché un plan blanc, afin de pouvoir prendre des mesures exceptionnelles, comme le report de certaines opérations, pour faire face à l'afflux de malades.

Épidémie : plus de 400 décès liés à la grippe

Les décès liés à la grippe sont aussi plus nombreux. "En semaine 01, parmi les 7.894 décès déclarés par certificat électronique, 6 % l’ont été avec une mention de grippe comme affection morbide ayant directement provoqué ou contribué au décès (vs 3,9 % en S52), indique le rapport. Cette proportion était supérieure aux données observées au pic des deux dernières saisons (4,5 % en 2022-23 et 4 % en 2023-24)." Les personnes de plus de 65 ans représentaient 92 % des 471 décès liés à la grippe.

Grippe : la vaccination et les gestes barrières sont nécessaires pour se protéger du virus

Face à la progression de l’épidémie, Santé publique France rappelle les mesures efficaces pour réduire l’impact du virus. "La vaccination reste le meilleur moyen de se protéger contre la grippe et à la COVID-19, en particulier des formes graves de ces maladies, prévient l’organisme. Il est essentiel de recommander la vaccination à toutes les personnes éligibles, afin de les protéger et de protéger leur entourage." Au quotidien, et pour toutes et tous, les gestes barrières sont la meilleure solution pour se protéger du virus : lavage des mains réguliers, aération des pièces et port du masque en cas de symptômes.