Grippe : «Il est toujours temps» de se faire vacciner

L'ESSENTIEL Selon Santé publique France, l’épidémie de grippe provoque des hospitalisations d’un niveau "exceptionnellement élevé" comparé aux précédentes saisons.

Étant donné que "le vaccin met une dizaine de jours avant de jouer son rôle protecteur", il n’est pas trop tard pour en bénéficier d’après Charles Cazanave, professeur en infectiologie au CHU de Bordeaux.

En complément, il convient d’adopter les gestes barrières, à savoir le lavage des mains, le port du masque, l’aération des pièces.

En ce début d’année, les cas de grippe ne cessent d’augmenter dans l’Hexagone. Dans les établissements de santé français, où, dans certains, le plan blanc a été déclenché face à l’afflux massif de patients, la part des hospitalisations pour cette infection respiratoire aiguë, qui peut être grave chez les personnes les plus fragiles, est à "un niveau d'intensité exceptionnellement élevé" comparé aux précédentes saisons, d'après le dernier bulletin de Santé publique France. Dans le détail, "on observait encore une forte augmentation des indicateurs dans toutes les classes d'âges excepté chez les 5-14 ans".

"Les patients ont moins le réflexe de porter le masque"

Afin de réduire les risques de tomber malade, il convient de respecter les gestes barrières. Il s’agit du lavage des mains, de l’aération des pièces et du port du masque en cas de symptômes (fièvre, mal de gorge ou toux), dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles (nourrissons de moins de 6 mois, femmes enceintes, personnes âgées de 65 ans et plus, personnes immunodéprimées ou ayant une maladie chronique, personnes souffrant d'obésité). Problème : les Français ne semblent plus avoir ces bonnes habitudes essentielles pour limiter la transmission de la grippe. "Les patients ont moins le réflexe de porter le masque, on en voit en salle d’attente qui viennent sans masque, on en distribue", a déclaré, à l’AFP le Dr Urfan Ashraf, secrétaire général de SOS Médecins.

Grippe : "Le vaccin met une dizaine de jours avant de jouer son rôle protecteur, donc il est toujours temps"

Le meilleur moyen de se protéger contre cette maladie contagieuse reste donc la vaccination, dont la campagne est en cours jusqu’au 31 janvier. "Le vaccin met une dizaine de jours avant de jouer son rôle protecteur, donc il est toujours temps. L’hiver n’est pas terminé, on a assisté à un redoux, mais avec le froid, les cas d’infection devraient redémarrer", a expliqué, à Sud-Ouest, Charles Cazanave, professeur en infectiologie au CHU de Bordeaux. Pour rappel, la vaccination contre la grippe est préconisée pour les personnes âgées de 65 ans et plus, celles de moins de 65 ans, y compris les enfants dès l’âge de 6 mois, souffrant de certaines maladies chroniques (liste des personnes éligibles dans le calendrier des vaccinations), les femmes enceintes, les patients obèses, les résidents en établissement de soins de suite ou dans les établissements médicosociaux quel que soit leur âge.

Il est aussi conseillé aux professionnels de santé en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère de se faire vacciner. Si pour l’heure, il ne s’agit que d’une recommandation, le ministre de la Santé veut ouvrir le débat sur la vaccination obligatoire des soignants, qui s’occupent des malades et peuvent transmettre les virus. "Il va falloir se poser cette question-là", a dit Yannick Neuder lors d’une visite à l’hôpital Cochin à Paris, la semaine dernière.