Grippe, rhume : quelle est la bonne position pour dormir quand on respire mal ?

L'ESSENTIEL La position de sommeil la plus recommandée quand on a des difficultés respiratoires à cause de la grippe ou d'un rhume est de dormir sur le côté.

Cependant, cela peut varier selon les personnes.

Installer un humidificateur dans la chambre lorsqu'on est grippé peut aussi aider à réduire les troubles du sommeil.

Grippe, rhume, asthme, allergie… plusieurs maladies rendent la respiration difficile. Et cela peut perturber grandement l’endormissement et le sommeil. Et par effet domino, le rétablissement. Dr Nancy Foldvary-Schaefer, spécialiste du sommeil à la Cleveland Clinic, présente sur le site de son établissement la position pour dormir à privilégier lorsqu'on a des difficultés respiratoires comme un nez bouché ou une toux récurrente.

Sommeil et nez bouché : dormir sur le côté est conseillé

Il n’y a pas UNE position de sommeil idéale pour bien dormir lorsqu’on est grippé, enrhumé ou touché par des allergies saisonnières, prévient Dr Foldvary-Schaefer. Elle peut varier selon les personnes. "Il faut parfois faire plusieurs essais pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi", reconnaît l’experte. "Mais il existe certaines pratiques qui permettent à de nombreuses personnes de mieux respirer la nuit."

La position de sommeil efficace chez le plus grand nombre de personnes ayant des troubles respiratoires est de se coucher sur le côté. "Dormir sur le côté aide votre colonne vertébrale à maintenir une position neutre. Ce qui peut signifier moins de tension sur votre dos et votre cou", précise la spécialiste. Elle est surtout efficace en cas de nez bouché. "Chacune de vos narines a un cycle au cours duquel l’une devient plus congestionnée que l’autre. De nombreuses personnes constatent qu’elles peuvent soulager leur congestion unilatérale en dormant avec leur narine obstruée sur le dessus." Ainsi, si votre narine gauche est prise, dormez sur le côté droit. Et inversement.

Pour faciliter la position latérale, il est recommandé de placer un oreiller entre les genoux. Cela soulagera le poids que peut faire peser la jambe supérieure sur l’autre. Autre avantage : cette position est également recommandée aux ronfleurs, car elle permet de garder les voies respiratoires dégagées.

Troubles respiratoires nocturnes : humidifier l’air peut aider

Dormir sur le dos à plat est loin d’être la position de sommeil la plus recommandée si vous rencontrez des difficultés à respirer. En effet, le corps à plus de difficultés à dégager les voies respiratoires dans cette posture. Toutefois, s’il s’agit de votre position préférée, surélever votre tête avec quelques oreillers peut soulager.

La position de sommeil n'est pas le seul moyen d'améliorer ses nuits en tant que malade. Agir sur l'environnement de la chambre aide à trouver les bras de Morphée plus facilement, et cela, même en malade. Il faut ainsi éviter de surchauffer la pièce et privilégier une température de 19 degrés. Autre solution : installer un humidificateur. Le Dr Farooq de la Clinic Clinic explique : "Maintenir vos voies respiratoires supérieures correctement hydratées peut les aider à fonctionner plus facilement. Un humidificateur aide également à fluidifier le mucus, ce qui rend la toux ou le mouchage plus efficaces."

L'ajout d'humidité à l'air est aussi susceptible d'être intéressant pour les asthmatiques et les allergiques, car cela apaise les irritations et réduit l'inflammation des voies respiratoires. Néanmoins, l'humidité intérieure doit rester en dessous de 50 %. Il est aussi nécessaire de veiller à ce que l’humidificateur soit toujours propre.