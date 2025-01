Insuffisance cardiaque : la prise de poids après le développement du cancer du sein accroît le risque

L'ESSENTIEL Durant environ quatre ans, 43.717 femmes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein invasif sans insuffisance cardiaque avant ou dans l'année suivant le diagnostic ont été suivies.

Après le diagnostic de la tumeur, 10,7 % d’entre elles avaient pris 5 à 10 % de leur poids et 3,5 % avaient pris plus de 10 % de leur poids.

Ces dernières étaient plus susceptibles de présenter une insuffisance cardiaque que celles dont le poids a été maintenu.

"Le dysfonctionnement cardiaque consécutif au traitement du cancer du sein est une préoccupation croissante, notamment en raison des effets cardiotoxiques des thérapies, telles que les anthracyclines et le trastuzumab. L'insuffisance cardiaque, l’incapacité du muscle cardiaque à assurer normalement la propulsion du sang dans l’organisme, est une manifestation cliniquement pertinente de ce dysfonctionnement cardiaque, qui affecte la santé et la qualité de vie à long terme des patientes. Ces dernières connaissent souvent une prise de poids, qui peut constituer un risque potentiel d’insuffisance cardiaque", ont indiqué des chercheurs de l'université de Pennsylvanie à Philadelphie (États-Unis).

Cancer du sein : une prise de poids de plus de 10 % liée à un risque d’insuffisance cardiaque

Dans le cadre d’une étude, ils ont ainsi voulu examiner l'association entre les changements de poids et le risque d’insuffisance cardiaque après le développement du cancer du sein. Pour cela, l’équipe a eu recours à la base de données du Service national d'assurance maladie de la République de Corée. Au total, 43.717 femmes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein invasif sans insuffisance cardiaque avant ou dans l'année suivant le diagnostic ont été suivies pendant environ quatre ans. Le changement de poids a été évalué à partir de dépistages effectués avant (zéro à deux ans) et après (0,5 à 2,5 ans) le diagnostic de la tumeur et a été classé en fonction des changements en pourcentage.

Les résultats, publiés dans la revue JAMA Oncology, ont montré que 6,1 % des participantes avaient perdu plus de 10 % de leur poids, 15,7 % ont perdu 5 à 10 % de leur poids, 63,9 % avaient maintenu leur poids, 10,7 % avaient pris 5 à 10 % de leur poids et 3,5 % avaient pris plus de 10 % de leur poids. Après avoir ajusté des facteurs de risque cardiovasculaire, du traitement du cancer et des facteurs sociodémographiques, une prise de poids de 5 à 10 % était associée à un risque accru d'insuffisance cardiaque. Une prise de poids de plus de 10 % était liée à un risque encore plus élevé par rapport aux personnes ayant maintenu leur poids au cours de l’étude. Aucune association n'a été observée entre la perte de poids et le risque d'insuffisance cardiaque.

"L'importance d'une intervention efficace sur le poids dans les soins oncologiques"

"Les résultats soulignent l'importance d'une intervention efficace sur le poids dans les soins oncologiques des patients atteints d'un cancer du sein, en particulier au cours des premières années suivant le diagnostic, afin de protéger la santé cardiovasculaire", ont conclu les auteurs. Pour rappel, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde.