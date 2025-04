Alzheimer : un test sanguin pour détecter la maladie et son stade

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développé un test sanguin capable de détecter non seulement la présence de la maladie d’Alzheimer, mais aussi son stade d’avancement, en mesurant le taux de la protéine MTBR-tau243.

Ce biomarqueur permet de différencier Alzheimer d’autres types de démence, et d’ajuster les traitements selon l’avancée de la maladie.

Cette innovation marque un tournant vers une médecine plus personnalisée et une prise en charge plus adaptée de l’Alzheimer.

Un simple test sanguin peut-il révolutionner le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ? C'est du moins la promesse d'une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’école de médecine de l’Université de Washington (États-Unis) et de l'Université de Lund (Suède), publiée dans la revue Nature Medicine. Ce nouveau test sanguin, au-delà de poser un diagnostic, permet aussi de déterminer le stade d'avancement de la maladie d'Alzheimer. Une avancée majeure pour optimiser les traitements, d'autant que les thérapies actuelles sont plus efficaces aux premiers stades de la pathologie.

Mesurer les niveaux de protéines tau dans le cerveau

Le test repose sur la mesure, dans le sang, de la protéine MTBR-tau243, dont les niveaux reflètent fidèlement la présence d'amas toxiques de protéines tau dans le cerveau, responsables de la dégénérescence des neurones. "Ce test sanguin identifie clairement les enchevêtrements de tau caractéristiques d'Alzheimer, ce qui constitue notre meilleur indicateur biologique des symptômes et de la démence liés à cette maladie", expliquent les scientifiques dans un communiqué. Jusqu'ici, ces enchevêtrements de tau étaient uniquement visibles via des PET scans, coûteux et peu accessibles.

Testé sur deux cohortes totalisant près de 900 personnes à différents stades de la maladie, le dosage sanguin de MTBR-tau243 a montré une fiabilité de 92 % pour refléter les niveaux de tau dans le cerveau. Chez les patients atteints de troubles cognitifs dus à Alzheimer, le taux de MTBR-tau243 augmentait de manière significative, avec des valeurs jusqu'à 200 fois plus élevées en phase de démence. Le nouveau test permet ainsi de distinguer précisément les formes précoces et avancées d'Alzheimer, tout en excluant les autres formes de démence.

Vers des traitements adaptés au stade d’Alzheimer

Pour les chercheurs, l'intérêt est double : à la place d’un scanner cérébral coûteux, "nous utiliserons le biomarqueur p-tau217 pour déterminer si une personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais le MTBR-tau243 sera un complément très précieux en pratique clinique comme en recherche". En croisant les données de ces deux biomarqueurs (p-tau217 et MTBR-tau243), les médecins pourront en effet affiner les diagnostics et choisir les traitements les plus appropriés.

Par exemple, les thérapies anti-amyloïdes s’avèrent plus efficaces aux stades précoces, mais au-delà, des approches ciblant la protéine tau pourraient être plus pertinentes. Ce test ouvre donc la voie à une stratégie thérapeutique adaptée au profil biologique de chaque patient. "Nous sommes sur le point d'entrer dans l'ère de la médecine personnalisée pour la maladie d'Alzheimer", concluent les auteurs de l’étude.