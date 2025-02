Alzheimer : un test peut détecter la maladie jusqu’à 10 ans plus tôt

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un test capable de repérer dans le liquide céphalo-rachidien de petites quantités de protéines tau susceptibles de s'agglomérer plus tard.

Ces amas de protéines tau sont un signe de la maladie d'Alzheimer.

Une détection précoce de la maladie permet d'améliorer la prise en charge de la pathologie et de ralentir sa progression.

Les enchevêtrements de la protéine tau dans les neurones sont l’un des signes permettant de diagnostiquer avec assurance la maladie d’Alzheimer. La faculté de médecine de l’université de Pittsburgh a développé un test qui peut repérer la pathologie jusqu’à 10 ans avant l’apparition de ces amas sur les scanners.

Il est capable de détecter de petites quantités de la protéine tau dans le liquide céphalo-rachidien, et potentiellement le sang, selon un article publié dans la revue Nature Medicine le 10 février 2025.

Le test repère les protéines tau problématiques dans le liquide céphalo-rachidien

En étudiant la protéine tau, les chercheurs ont remarqué que sa région centrale est liée à la formation de l'enchevêtrement mis en cause dans la maladie d’Alzheimer. "La détection de sites dans cette région centrale de 111 acides aminés – une séquence qu'ils (les scientifiques) appellent tau258-368 - peut identifier les protéines tau sujettes à l'agglutination et aider à initier d'autres diagnostics et un traitement précoce. En particulier, les deux nouveaux sites de phosphorylation, p-tau-262 et p-tau-356, peuvent informer avec précision sur l'état de l'agrégation de la protéine tau à un stade précoce qui, avec une intervention appropriée, pourrait être inversée", explique le communiqué.

Forte de ces nouvelles connaissances, l'équipe a mis au point le test capable de repérer les protéines tau, porteuses de ces spécificités et donc plus susceptibles de s’agglomérer dans les neurones, dans le liquide céphalo-rachidien.

"Notre test identifie les stades très précoces de la formation de l’enchevêtrement de tau – ​​jusqu'à une décennie avant que des amas de tau n'apparaissent sur un scanner cérébral", indique l'auteur principal Thomas Karikari, professeur adjoint de psychiatrie à la Pitt School of Medicine.

Alzheimer : détecter les protéines tau très tôt pour mieux lutter contre la maladie

Une détection précoce de la maladie d’Alzheimer est un point clé de la lutte contre la pathologie neurodégénérative. "L’amyloïde bêta est un petit bois et la protéine tau est une allumette", ajoute le chercheur. "Un grand pourcentage de personnes qui ont des dépôts de bêta-amyloïde dans le cerveau ne développeront jamais de démence. Mais une fois que les enchevêtrements de protéines tau apparaissent sur un scanner cérébral, il peut être trop tard pour éteindre l’incendie et leur santé cognitive peut rapidement se détériorer. La détection précoce de la protéine tau sujette aux enchevêtrements pourrait permettre d’identifier les personnes susceptibles de développer un déclin cognitif associé à la maladie d’Alzheimer et qui pourraient bénéficier davantage des thérapies de nouvelle génération."