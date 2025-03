Alzheimer : vers un test olfactif à domicile pour diagnostiquer la maladie

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développé des tests olfactifs qui permettent d'évaluer la capacité des patients à discriminer, identifier et se souvenir des odeurs.

Les personnes qui ont des difficultés à effectuer ces tâches, ont plus de risque de développer des troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires avant l'utilisation à grande échelle de ce test.

La littérature scientifique a plusieurs fois démontré les liens existants entre les troubles cognitifs et les difficultés à identifier les odeurs. Partant de ces travaux, les chercheurs du Mass General Brigham ont eu l’idée de développer un test olfactif qui permet de détecter précocement la maladie d’Alzheimer, et cela, sans quitter le domicile du patient.

Leurs résultats ont été publiés dans la revue Scientific Reports, le 24 mars 2025.

Les difficultés à identifier les odeurs liées à des troubles cognitifs

Ce test olfactif prend la forme d’une carte sur laquelle des étiquettes odorantes sont apposées. Il faut renifler chaque marque et identifier les senteurs présentes. Pour déterminer si cette méthode permet bien d'identifier les personnes à risque de neurodégénérescence, les chercheurs ont recruté des participants anglophones et hispanophones ayant des inquiétudes concernant leur mémoire et d’autres qui présentaient un déficit cognitif léger. Ils ont tous passé le test. Leurs résultats ont été comparés à ceux de patients n'ayant pas d'odorat et à ceux de personnes cognitivement “normales”.

L'équipe a constaté que l'identification, la mémorisation et la discrimination des effluves diminuaient avec l'âge. Elle a également remarqué que les personnes âgées présentant un trouble cognitif léger obtenaient des scores inférieurs en discrimination et identification des parfums par rapport aux seniors sans trouble cognitif. De plus, les résultats des tests étaient similaires entre anglophones et hispanophones.

Alzheimer : le test peut être fait à la maison

Selon les chercheurs, leurs travaux confirment que les tests olfactifs peuvent aider à identifier les personnes à risque de maladie d'Alzheimer et à intervenir des années avant l'apparition des symptômes mnésiques. Autre avantage de cet examen : il peut être réalisé à domicile facilement. En effet, l’étude a montré que les résultats ne différaient pas si le patient effectuait le test seul ou avec un soignant.

"Nos résultats suggèrent que les tests olfactifs pourraient être utilisés dans des contextes de recherche clinique dans différentes langues et chez les personnes âgées pour prédire les maladies neurodégénératives et le développement de symptômes cliniques", explique Dr Mark Albers du Massachusetts General Hospital, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

"Notre objectif est de développer et de valider un test non invasif et rentable, réalisable à domicile, contribuant ainsi à ouvrir la voie à l'avancement de la recherche et du traitement de la maladie d'Alzheimer", précise l'expert. Toutefois, pour atteindre ce but, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour vérifier la fiabilité de l'examen.