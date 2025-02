Alzheimer : un médicament antiasthmatique comme piste thérapeutique

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert qu’un antiasthmatique appelé Bambutérol pouvait être efficace pour lutter contre la maladie d’Alzheimer.

Néanmoins, pour qu’il agisse sur le cerveau, ils ont dû travailler à la mise au point du Bambutérol sous forme de gel.

D’après les premiers essais cliniques, sous cette forme, le médicament permet de protéger les neurones.

Bambutérol, c’est le nom du médicament qui pourrait changer la prise en charge de la maladie d’Alzheimer. D’après les recherches des scientifiques du Centre d’Études et de Recherche sur le Médicament de Normandie (Cermn), un laboratoire de l'université de Caen, cet antiasthmatique contient une molécule qui protège les neurones. Leurs travaux, menés en collaboration avec l’Institut de Génomique Fonctionnelle de Montpellier, la start-up Ronoma et la société NeuroSys (Gardanne), ont été publiés dans la revue Communications Biology.

Un médicament antiasthmatique sous forme de gel

Les scientifiques ont d’abord découvert l’effet bénéfique de cette molécule sur les neurones. Problème : le Bambutérol, actuellement administré par voie nasale, ne pouvait pas atteindre le cerveau des patients. Ils ont donc travaillé à lui donner une autre forme - un gel appliqué à l’intérieur des voies nasales - qui réussi à aller jusqu’aux neurones.

Les chercheurs ont mené plusieurs essais cliniques pour confirmer l’efficacité du Bambutérol sous forme de gel pour lutter contre la maladie d’Alzheimer. "Nous avons effectué des tests sur ordinateur, des tests in vitro, explique Patrick Dallemagne, professeur de chimie médicinale au Cermn, à France 3 Normandie. Puis nous avons effectué des tests sur des neurones et enfin des tests in vivo sur des animaux ayant des troubles de mémoire". Pour l’instant, les tests sont concluants : le gel atteint le cerveau et permet de délivrer la molécule aux neurones.

Une molécule qui protège les neurones de la maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est due à deux types de lésions : les dépôts amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. Chaque lésions est associée à une protéine : le peptide bêta amyloïde (ß‑amyloïde) pour les dépôts amyloïdes, et la protéine tau phosphorylée pour les dégénérescences neurofibrillaires”, indique l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Ce sont ces lésions qui altèrent le cerveau et entraînent donc la perte de mémoire. Actuellement, aucun traitement ne permet de guérir de la maladie.

Mais ce nouveau gel pourrait changer les choses. Une fois qu’il a atteint le cerveau, la molécule du Bambutérol protège justement les neurones contre l’accumulation de ces protéines. Néanmoins, d’autres essais cliniques devront être menés avant d’envisager la mise sur le marché de cette nouvelle forme de Bambutérol.

En France, 900.000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, selon l’Inserm. À l’échelle internationale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comptabilise plus de 55 millions de patients atteints de démence, parmi lesquels 60 à 70 % sont touchés par Alzheimer. Si aucun traitement curatif n’est trouvé d’ici-là, l’Institut Pasteur estime que ce nombre pourrait atteindre 82 millions en 2030 et 152 millions en 2050.