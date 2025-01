Mémoire, émotions, humeur... Pourquoi l’odorat est-il si important ?

L'ESSENTIEL Souvent sous-estimé, l'odorat joue un rôle clé dans nos émotions, notre mémoire et notre santé mentale. Directement connecté au système limbique du cerveau, il peut déclencher des souvenirs ou des réactions émotionnelles puissantes.

Contrairement à d'autres systèmes nerveux, les cellules olfactives se régénèrent régulièrement, mais des infections comme la COVID-19 peuvent perturber cette fonction. La perte d'odorat, qui touche 5 % à 20 % de la population, impacte les relations sociales, augmente les risques de dépression et peut signaler des maladies neurodégénératives.

L'entraînement olfactif, qui consiste à sentir des odeurs puissantes (fleur, agrume, épices) deux fois par jour pendant plusieurs mois, émerge comme une solution prometteuse pour rééduquer ce sens vital.

Seriez-vous prêts à renoncer à votre odorat pour conserver un autre de vos sens ? Le troqueriez-vous contre de l’argent, votre animal de compagnie ou vos cheveux ? D’après une enquête américaine menée en 2022, la réponse est oui : la majorité des participants considèrent leur sens olfactif moins essentiel que la vue ou l’ouïe – probablement à raison – mais également moins important que leurs cheveux, leur chien ou encore certains biens personnels.

Quelque peu dévalorisé par rapport aux quatre autres, l’odorat est pourtant un sens "fascinant" qui joue un rôle crucial en matière de santé mentale et de mémoire, entre autres, rappelle la neuroscientifique australienne Lynn Nazareth, du CSIRO, dans un article publié dans The Conversation.

Un lien direct avec la mémoire et les émotions

Pourquoi une simple odeur de pain chaud peut-elle évoquer des souvenirs d’enfance, ou un parfum spécifique raviver une rupture douloureuse ? Contrairement à la vue et l’ouïe, l’odorat est directement connecté au système limbique, une partie du cerveau impliquée dans les émotions et les souvenirs. Les odeurs sont captées par les cellules nerveuses de l’odorat, qui transmettent ces signaux à l’amygdale et à l’hippocampe. Cette connexion unique explique pourquoi les odeurs peuvent déclencher des réactions émotionnelles puissantes.

Un impact sur la santé mentale

Contrairement à d'autres parties du système nerveux, les cellules olfactives se renouvellent régulièrement, tous les quelques mois. Cette régénération protège contre les dommages causés par des toxines, des infections ou des traumatismes. Mais certaines infections comme le Covid-19 peuvent altérer durablement cette fonction. La perte totale d’odorat, appelée anosmie, touche environ 5 % de la population mondiale, tandis que 15 à 20 % souffrent d'une perte partielle (hyposmie) – des chiffres qui pourraient être encore plus élevés depuis la pandémie. Or, perdre l’odorat peut affecter les relations sociales et personnelles, en modifiant, par exemple, les expériences culinaires ou le désir sexuel. Chez les personnes âgées, cette perte est également liée à un risque accru de dépression et même de mortalité.

Odorat et maladie neurodégénérative ?

Le sens olfactif peut aussi être un indicateur précoce de maladies neurodégénératives, rappelle Lynn Nazareth. Une perte d’odorat peut précéder de plusieurs années les symptômes de maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Beaucoup ont tendance à ignorer leur perte progressive d’odorat, alors que celle-ci est détectable grâce à de simples tests réalisés à domicile (avec des produits comme le café ou le savon) ou dans des centres de santé spécialisés. Or, identifier précocement ce problème d'odorat pourrait améliorer drastiquement la prise en charge de ces maladies.

Il serait même possible, selon la chercheuse, de rééduquer son odorat après une perte pour le récupérer, du moins une partie. Testé pour la première fois en 2009, cet "entraînement olfactif" aide à réorganiser les connexions nerveuses et peut améliorer l’odorat, ainsi que l’humeur et les fonctions cognitives, en particulier chez les personnes âgées ou atteintes de démence.