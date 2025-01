Cancer du sein : diagnostiquée il y a 3 ans, Yaël Braun-Pivet rappelle l’importance du dépistage

L'ESSENTIEL Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, a été diagnostiquée d'un cancer du sein il y a 3 ans lors d'une mammographie réalisée dans le cadre du dépistage organisé.

Guérie, elle encourage les femmes à participer aux dépistages du cancer organisés.

Le dépistage organisé du cancer du sein concerne tous les femmes entre 50 et 74 ans. Il a lieu tous les deux ans.

"J'ai eu un cancer du sein qui a été dépisté dans le cadre d'un dépistage classique qui m'a permis de le prendre tôt et de pouvoir faire opération, radiothérapie et suivi derrière." Dans une interview accordée au média Mesdames publiée ce vendredi 10 janvier 2025, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s’est confiée sur le diagnostic de son cancer du sein reçu il y a 3 ans.

Cancer du sein : "Ce fut un coup de tonnerre dans ma vie"

En 2022 "dans la série des bonnes résolutions de nouvel an", la députée Renaissance a décidé de faire une mammographie. C’est ce dépistage qui a révélé la présence d’une tumeur maligne dans son sein. "Ce fut un coup de tonnerre dans ma vie. Personne n'est préparé à avoir un cancer", ajoute-t-elle sur le réseau X. "Comme elles (les femmes qui sont diagnostiquées d'un cancer, NDLR), j’ai vécu avec l’incertitude du diagnostic, l’angoisse de l’opération, l’attente des résultats d’analyses, le quotidien des traitements".

"Aujourd’hui, je vais bien", assure Yaël Braun-Pivet. "Je suis sous hormonothérapie et je suis suivie régulièrement par une équipe de soignants qui tout au long de ce processus a été formidable d'engagement et de dévouement."

La présidente de l'Assemblée nationale partage son expérience pour inciter les femmes à se faire dépister régulièrement. "Près d’une femme sur deux ne fait pas le dépistage du cancer du sein auquel elle a le droit tous les deux ans", rappelle-t-elle à la journaliste Maïtena Biraden ajoutant que le cancer du sein reste la première cause de mortalité par cancer chez les femmes.

Comme plus de 60 000 femmes chaque année, j’ai été diagnostiquée d’un cancer du sein il y a tout juste 3 ans.



Comme pour elles, ce fut un coup de tonnerre dans ma vie. Personne n'est préparé à avoir un cancer.

Comme elles, j’ai vécu avec l’incertitude du diagnostic, l’angoisse… pic.twitter.com/mV6UvRQozn — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) January 10, 2025

Dépistage du cancer du sein : comment ça se passe ?

Afin de lutter contre le cancer du sein, un dépistage est proposé tous les deux ans aux femmes entre 50 et 74 ans via un courrier d’invitation envoyé par l’Assurance Maladie. "Se faire dépister n’empêche pas d’avoir un cancer du sein, mais assure de le détecter plus tôt, avant l’apparition de symptômes", explique l’organisme sur son site internet.

Le dépistage consiste en un examen clinique des seins (examen réalisé directement sur la patiente) ainsi qu'une mammographie. Par ailleurs, une deuxième lecture systématique des mammographies jugées normales est assurée par un second radiologue expérimenté lorsque l'examen est réalisé dans le cadre du dépistage organisé. Ces examens sont pris en charge à 100 % par l'Assurance Maladie en présentant le bon de prise en charge et le courrier d’invitation adressés.

"Si vous avez 50 ans et n’avez pas encore reçu ce courrier, demandez conseil à votre médecin traitant lors d’une consultation pour qu’il vous indique la marche à suivre", précise l’Assurance Maladie.

Détecté à un stade précoce, le cancer du sein de bon pronostic peut être guéri dans 9 cas sur 10. "Si vous devez prendre une bonne résolution en ce début d’année, je ne peux que vous recommander d'aller vous faire dépister. Cancer du sein, cancer du colon, cancer du col de l’utérus... : n’attendez plus !", rappelle Yaël Braun-Pivet de son côté.