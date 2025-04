Boire son urine : est-ce vraiment sans danger ?

L'ESSENTIEL L'urinothérapie consiste à boire son urine pour soigner certains troubles comme l'asthme et les allergies.

Une scientifique met en garde contre cette pratique que ne valide aucune preuve scientifique.

Elle ajoute que cela peut même augmenter le risque de développer certains troubles comme la déshydratation et les infections gastriques.

En 2019, Madonna assurait boire son urine après chaque concert. Et elle n’est pas la seule à prêter des vertus médicinales au pipi. L’ancien Premier ministre indien Morarji Desai a également confié avaler quotidiennement un verre de son urine. Cette pratique, prônée notamment par la médecine ayurvédique pour soigner l’asthme, les allergies, le vieillissement ou encore l'indigestion, a d’ailleurs un nom : l’urinothérapie.

Mais pour Dipa Kamdar, spécialiste en pharmacologie et maître de conférence à Kingston University (Londres), c’est loin d’être une bonne idée.

Urine : que contient-elle vraiment ?

Pour évaluer les effets de l’urine sur l’organisme, il est important de bien comprendre ce qu’elle contient. Si elle est constituée à 95 % d’eau, elle renferme les déchets du corps comme l’urée (2 %) et la créatine, mais aussi ce dont il n’a pas besoin comme l’excès de vitamines et de minéraux.

Ces deux derniers éléments provoquent la convoitise de nombreux adeptes du bien-être naturel. "Boire de l'urine signifie que ces vitamines et minéraux sont recyclés au lieu d'être gaspillés – cela vaut par ailleurs pour d'autres hormones, protéines et anticorps que l'on peut trouver dans l'urine. Cependant, il est peu probable que les quantités de ces substances dans un verre d'urine soient suffisantes pour être bénéfiques et un supplément vitaminique peut être plus efficace", écrit la scientifique dans un article paru dans The Conversation, le 7 avril 2025.

D’autres pratiquants sont intéressés par l’urée, une substance qui est souvent ajoutée aux produits de soins hydratants. Ils pensent qu'elle peut soigner les troubles cutanées comme l'acné ou les problèmes de sécheresse de la peau. Toutefois, “il est peu probable que la concentration d'urée dans l'urine soit assez élevée pour avoir cet effet”.

Mais, au-delà d’être un remède sans aval scientifique, l’urine peut aussi avoir des conséquences néfastes, met en garde l’experte.

Boire son urine : attention aux bactéries et toxines

Les personnes qui prônent l’urinothérapie, assurent que l’urine est stérile. Une idée reçue démentie par la littérature scientifique. Par exemple, une étude de 2015 a montré qu’elle pouvait contenir naturellement de faibles niveaux de bactéries. Ainsi, il a été prouvé que boire de l'urine peut introduire des bactéries et des toxines dans l'intestin, et potentiellement provoquer d'autres maladies, notamment des infections gastriques. Sans oublier que certains médicaments sont également excrétés dans l'urine. Ingérer de l’urine contenant les molécules évacuées peut ainsi entraîner une accumulation de concentrations toxiques dans l'organisme.

Autre élément problématique : l'urine devient de plus en plus concentrée. Les reins doivent travailler davantage pour filtrer les toxines. "Boire de l'urine signifie que vous devez uriner plus d'eau que vous n'en recevez, ce qui accélère la déshydratation – un phénomène similaire à celui de l'eau de mer", ajoute Dipa Kamdar.

L’experte reconnaît qu’il est "peu probable que l'ingestion de petites quantités d'urine soit nocive" pour la santé. Mais compte tenu de l’absence de preuves scientifiques sur ses bienfaits, elle recommande de privilégier vers "les thérapies fondées sur des preuves scientifiques", aussi bien pour les allergies, l’asthme, les troubles cutanés ou encore le vieillissement.