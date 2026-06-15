1 Français sur 3 souffre de fatigue visuelle : comment l’éviter ?

L'ESSENTIEL 32 % des Français déclarent souffrir de fatigue visuelle.

80 % des emplois du secteur tertiaire impliquent un usage intensif des écrans.

L’ensemble des usages d'écran conduit à une exposition réelle supérieure à 12 heures quotidiennes, selon le baromètre.

Les écrans ont envahi notre quotidien ainsi que nos entreprises. Ils sont au cœur de huit emplois du secteur tertiaire sur dix et accompagnent même 35 % des ouvriers désormais. Ainsi, les Français passent beaucoup de temps devant un écran, et cela a une répercussion sur leurs yeux : 32 % d'entre eux, soit plus de 10 millions, déclarent souffrir de fatigue visuelle.

"La fatigue visuelle reste encore l’un des angles morts de la prévention au travail"

Le baromètre de la santé visuelle réalisé par OpinionWay pour l’Association nationale pour l’amélioration de la Vue (AsnaV) révèle que les Français ne font pas très attention à leurs yeux quand ils sont au travail. Alors qu’un tiers d’entre eux se plaint de fatigue visuelle, seulement un sur deux a réalisé un contrôle visuel au cours des 12 derniers mois. Par ailleurs, 48 % des salariés ne portent pas systématiquement leur correction devant un écran.

Un important décalage a aussi été révélé entre la perception des Français de leurs usages et la réalité. Ils estiment, en effet, passer 4h35 par jour devant un écran, alors que l’ensemble des utilisation conduit à une exposition supérieure à 12 heures quotidiennes.

En cette semaine de la QVCT, l’AsnaV appelle également à faire plus attention à la santé des télétravailleurs. "Avec un environnement de travail moins bien contrôlé (postures prolongées, ergonomie insuffisante, moins de prévention), le travail à distance accentue les risques visuels liés aux écrans. 44 % des télétravailleurs déclarent souffrir de troubles visuels spécifiques : maux de tête, vision floue ou yeux secs", expliquent les auteurs.

Le sondage met également en lumière une lacune des employeurs. Alors que le Code du travail leur demande d’informer les salariés sur les risques liés à la vision et au travail sur écran, seulement un télétravailleur sur deux indique avoir reçu les recommandations nécessaires à une bonne santé visuelle. Or, lorsque cette information est délivrée, 61 % des employés modifient effectivement l’installation de leur bureau.

"La fatigue visuelle reste encore l’un des angles morts de la prévention au travail. Investir dans la santé visuelle au travail, c’est agir concrètement pour la performance, la prévention des risques et la qualité de vie", rappelle Véronique Morin, orthoptiste et opticienne, responsable scientifique et pédagogique de l’AsnaV .

Fatigue visuelle : les bons gestes pour la prévenir

Sécheresse oculaire, picotements ou irritations des yeux, larmoiement, mal de tête, vue trouble ou double… Si vous présentez ces signes, il est fort probable que vous souffriez de fatigue visuelle. "L’utilisation des écrans ne génère pas intrinsèquement de pathologie visuelle. Elle met juste votre œil dans une situation pour laquelle il n’est pas conçu (de près, lumineuse et concentrée). Elle entraîne des fatigues dont nous avons parlé précédemment, mais peut aussi parfois révéler des troubles visuels préexistants", explique l’AsnaV sur son site internet.

Plusieurs mesures simples permettent de prévenir ce trouble. Il est recommandé de miser sur des éclairages LED “blanc chaud” et des lumières d’appoint orientables ainsi que des stores à lamelles horizontales réglables en fonction de la luminosité extérieure. Il est aussi recommandé d’avoir un écran orientable (pour éviter les reflets) et d'une taille adaptée à la tâche. La distance œil-écran doit être la longueur d’un bras. Autre astuce : assurer un nettoyage régulier de l’écran, utiliser une taille de caractère suffisante et privilégier les textes sur fond clair.

Il faut également faire des pauses visuelles régulières. Vous pouvez par exemple suivre la règle du “20-20-20” : une pause de 20 secondes toutes les 20 minutes, regarder au loin à 20 pas à gauche et à droite, puis cligner des yeux 20 fois. Il ne faut pas non plus oublier de s’hydrater régulièrement.