Chaque heure d'écran augmente le risque de myopie

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude montre qu'une heure supplémentaire passée devant un écran augmente de 21 % le risque de myopie, et ce risque double au-delà de quatre heures quotidiennes.

D'ici 2050, près de la moitié de la population mondiale pourrait être concernée. L'urbanisation et la diminution du temps passé à l'extérieur sont des facteurs aggravants.

Réduire uniquement l'usage des écrans ne suffit pas : il est essentiel de limiter toutes les activités de vision rapprochée et d'augmenter le temps en extérieur pour préserver sa santé visuelle.

Regarder un écran trop longtemps accroît-il le risque de myopie ? C’est ce que suggère une récente analyse menée par l'Université nationale de Séoul, en Corée du Sud. Elle révèle qu'une heure supplémentaire d'exposition quotidienne aux écrans augmente de 21 % les probabilités de développer cette affection. Pire encore, les risques doublent pour les personnes passant plus de quatre heures par jour devant un écran – c’est le cas en France, avec une moyenne de 4 heures et 37 minutes quotidiennes.

Une corrélation directe entre le temps d'écran et la myopie

Pour arriver à cette conclusion, détaillée dans JAMA Network Open, les chercheurs ont compilé les données de 45 recherches antérieures, totalisant plus de 335.000 participants. Les résultats montrent une relation dose-réponse marquée : plus le temps passé devant un écran est long, plus le risque de myopie augmente. Cette association reste significative indépendamment des autres activités impliquant la vision "de près", comme la lecture ou l'écriture.

Touchant environ 20 % des enfants âgés de 0 à 18 ans et 37 % des adultes en France, la myopie se caractérise par une vision nette de près mais floue de loin. D’après l'Académie américaine d'ophtalmologie, elle empêche notamment une conduite sans lunettes ou lentilles de contact. D'ici 2050, près de la moitié de la population mondiale pourrait être atteinte de cette condition, estiment les experts. Ils pointent du doigt certains facteurs environnementaux, comme l'urbanisation de la société, la diminution du temps passé à l'extérieur et la multiplication des activités sollicitant la vision de près. A commencer par les écrans de smartphones et tablettes, qui "ont introduit de nouvelles formes d'activité proche du travail", peut-on lire dans un communiqué.

Comment limiter les risques ?

"Alors que les enfants utilisent de plus en plus ces appareils dès le plus jeune âge et passent plus de temps sur les écrans, il est urgent de mieux comprendre les liens entre temps d'écran numérique et myopie", mais aussi avec d’autres troubles de la vision, insistent les chercheurs. Récemment, des experts avaient tiré la sonnette d’alarme sur le risque de sécheresse oculaire, une affection qui touche habituellement les plus de 50 ans, chez les enfants qui passaient trop de temps devant les écrans. Sans compter la fatigue visuelle ressentie par beaucoup.

Les scientifiques recommandent de ne pas se contenter de réduire l'usage des écrans au profit d'autres activités non numériques comme la lecture. Une stratégie plus efficace consisterait, selon eux, à minimiser l'ensemble des activités de vision rapprochée et à augmenter le temps passé à l'extérieur, tout simplement.