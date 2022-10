Sécheresse oculaire : de plus en plus d’enfants touchés à cause des écrans

L'ESSENTIEL L’Assurance maladie estime que la dégradation de nos conditions de vie, notamment la pollution, a fait augmenter le nombre de cas de sécheresse oculaire.

En France, un tiers de la population adulte est concernée.

Généralement, le traitement repose sur l'utilisation de gels lacrymaux ou de larmes artificielles.

L’abus d’écrans est mauvais pour la santé. Pour cette raison, les professionnels de santé recommandent de limiter l’exposition des plus jeunes aux télévisions, tablettes et autres smartphones. Depuis quelques années, des spécialistes constatent les effets délétères de ces appareils sur la vue des enfants. Dans le Daily Mail, une optométriste et spécialiste des yeux secs, Sarah Farrant, explique qu’elle reçoit de plus en plus d’enfants souffrant de sécheresse oculaire. "Lorsque j'ai ouvert ma clinique il y a 15 ans, aucun enfant ne s'est présenté avec cette maladie, indique-t-elle. Mais au cours des cinq ou six dernières années, j'ai vu de plus en plus d'enfants souffrant de sécheresse oculaire. Mon plus jeune patient avait six ans, ce que je n’avais jamais vu avant."

La sécheresse oculaire, une maladie qui touche normalement les plus de 50 ans

Cette pathologie est liée à une baisse de la production de larmes. "Les symptômes sont multiples : picotements, sensation de sable dans les yeux, de paupières collées, etc", explique l’Assurance maladie. Dans la plupart des cas, la maladie est la conséquence du vieillissement, et est donc plus fréquente à partir de 50 ans : elle touche 15 % des personnes de plus de 60 ans. "En vieillissant, la production de larmes devient moins importante car les glandes lacrymales s’atrophient, précise l’Assurance maladie. Cette baisse est aggravée par les modifications hormonales liées à la ménopause chez la femme et à l’andropause chez l’homme." Dans d’autres cas, la sécheresse oculaire peut être provoquée par la prise de traitements, par une autre pathologie ou par des facteurs liés à l’environnement : pollution, vent, climatisation, etc.

Écrans, maquillage : pourquoi la sécheresse oculaire est plus fréquente chez les jeunes ?

Sarah Farrant estime que l’augmentation du temps passé devant les écrans est responsable de la sécheresse oculaire chez les enfants qu’elle reçoit. Elle rappelle que nous clignons moins des yeux face aux écrans, ce qui peut participer à la sécheresse oculaire. "Une augmentation du nombre de jeunes enfants utilisant du maquillage pourrait également contribuer à l'augmentation des problèmes oculaires", soulève la spécialiste. Or, lorsque la pathologie n’est pas traitée, les glandes lacrymales, qui produisent les larmes, peuvent être atteintes de manière irréversible.

Quelles sont les recommandations en ce qui concerne le temps d’écran pour les enfants ?

Pour limiter les risques, il est important de préserver au maximum les enfants des écrans. Santé Publique France fournit quelques recommandations : avant trois ans, les enfants ne doivent pas regarder la télévision et avant six ans, ils ne doivent pas avoir accès aux consoles de jeux. Car la sécheresse oculaire n’est pas le seul risque : "L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) met ainsi en garde contre une exposition excessive aux écrans dès le plus jeune âge, qui pourrait être associée à des troubles de la mémoire, du sommeil, ou de l’attention, précise le document de Santé Publique France. Isolement social, dépression, manque d’activité physique ou encore obésité sont des effets secondaires potentiels qu’il vaut mieux prévenir."