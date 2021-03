Comment la sécheresse oculaire nuit à la qualité de vie ?

L'ESSENTIEL La sécheresse oculaire dégrade la qualité de vie

Ce trouble peut générer de l'anxiété voire de la dépression

Yeux rouges, vue trouble, démangeaisons, fatigue oculaire : la sécheresse oculaire provoque des symptômes divers, gênants au quotidien. Une équipe de recherche de l’université de Southampton, au Royaume-Uni, a voulu en savoir plus sur l’impact de cette pathologie sur le quotidien des personnes concernées. Dans BMJ Open, ils détaillent les résultats de leur enquête en ligne, menée auprès de 2000 personnes.

Un impact significatif sur le quotidien et l’activité professionnelle

La moitié des répondants à cette enquête souffrait de sécheresse oculaire, mais tous ont répondu à des questions sur leur vue et sur leur qualité de vie. Quelques questions supplémentaires ont été soumises aux personnes ayant les yeux secs. Les résultats montrent que les personnes atteintes de sécheresse oculaire rencontrent plus de difficultés dans leurs activités quotidiennes et dans leurs déplacements, en comparaison à celles n’en souffrant pas. Leur risque de dépression et d’anxiété est également plus élevé. "Ceux ayant les symptômes les plus sévères ont plus de risques de ressentir des effets négatifs sur leur fonctionnement social et émotionnel, ainsi que sur leur productivité au travail, dont le fait de s’absenter plus fréquemment de leur poste en raison de leurs symptômes", écrivent les chercheurs dans leur communiqué. "Nous avons aussi constaté que les participants atteints de sécheresse oculaire avaient plus de risque de souffrir de comorbidités, ils étaient deux fois plus nombreux à souffrir d’arthrose, de troubles auditifs ou d’un syndrome du côlon irritable, en comparaison au reste de l’échantillon", ajoute le Dr Parwez Hossain, directeur de l’étude et professeur d’ophtalmologie au sein de l’université de Southampton.

Une maladie fréquente chez les personnes âgées

Avec son équipe, il estime que l’exposition à la pollution, au chauffage ou à la climatisation participe à l’apparition des yeux secs. Les causes de cette pathologie sont multiples : prise de médicaments, tabagisme, maladie avec atteinte inflammatoire des paupières, port de lentilles, chirurgie de l’oeil récente, maladie de Crohn, etc. L’exposition prolongée aux écrans, la pollution, le vent, la climatisation peuvent aussi provoquer une sécheresse oculaire. Le vieillissement fait également partie des causes : d’après l’Assurance maladie, 15% des plus de 60 ans en souffrent. Au total, un tiers de la population serait concernée par la sécheresse oculaire, et peut-être encore davantage, dans la mesure où toutes les personnes souffrant de ces symptômes ne sont pas diagnostiquées.

Qu’est-ce que la sécheresse oculaire ?

Cette pathologie est la conséquence d’une production insuffisante ou une mauvaise qualité de larmes. Ces dernières sont produites par les glandes lacrymales, et correctement réparties dans l’oeil grâce aux paupières. Elles permettent de protéger l’oeil des bactéries et poussières et assurent son humidification. Lorsqu’une personne souffre de sécheresse oculaire, elle est exposée à un risque plus élevé d’infection de l’oeil ou d’irritation de la cornée. L’utilisation de larmes artificielles ou de gels lacrymaux aide généralement à réduire les symptômes, quelques modifications du mode de vie (arrêt du tabac, humidification de l’air, port de lunettes en complément des lentilles, etc) peuvent aussi être nécessaires.